Ravenna, esordio casalingo con vittoria

La Pallanuoto Ravenna debutta in casa con una vittoria, superando 6-3 l’US Persicetana allenata dall’ex William Salomoni, al termine di un match molto combattuto. La partita è sempre all’insegna dell’equilibrio e a deciderla è una doppietta di Baroncelli (foto) nell’ultimo quarto che permette ai padroni di casa di guadagnare qualche rete di vantaggio poi mantenuta fino alla fine. "Anche in questa gara siamo partiti molto contratti e dopo la brutta sconfitta rimediata nella giornata precedente era inevitabile non essere completamente sereni – sottolinea coach Vladimir Cukic –. Abbiamo commesso troppi errori in attacco, ma siamo comunque riusciti a difendere con ordine e lucidità. La partita è stata molto intensa e alla fine entrambe le squadre erano molto stanche. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi". Domani i giallorossi giocheranno in casa della Pallanuoto Tolentino, formazione a punteggio pieno e grande favorita per la promozione in serie B. Fischio di inizio alla piscina comunale di Tolentino alle 20.30. Classifica: Jesina Pallanuoto e PN Tolentino9; Ravenna Pallanuoto, Rari Nantes Romagna e Rari Nantes Bologna 6; Fermo Nuoto e Pallanuoto, Blu Gallery Team San Severino, Team Marche PN Moie e US Persicetana 3; Pol. Pian del Bruscolo 0.