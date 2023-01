Ravenna, esordio con blitz esterno a San Severino

Ottimo esordio in campionato per la Pallanuoto Ravenna che sbanca 11-7 il campo del Blu Gallery San Severino. Dopo un primo quarto chiuso in svantaggio 1-4, i bizantini rialzano la testa accorciando le distanze all’intervallo sul 4-5 per poi cambiare passo nel terzo. Grazie ad una buona difesa i giallorossi piazzano un break di 5-1 con la doppietta di Merlo e le reti di Catalano, Ciccone e Baroncelli passando a condurre 9-6. Nell’ultimo periodo la squadra ha amministrato il vantaggio allungando sull’11-7. Per l’allenatore Vladimir Cukic, "il primo tempo è stato un disastro, poi i ragazzi hanno saputo reagire molto bene e siamo riusciti a giocare la partita che avevamo preparato".