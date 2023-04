Ravenna-Forlì, è il derby degli ex Le squadre divise da un solo punto

Lo sprint finale del Ravenna comincia da Forlì. Il derby n.96 della storia (30 successi del Ravenna, 26 pareggi, 39 vittorie del Forlì) introduce la ‘coda’ della regular season del campionato di serie D. Al ‘Morgagni’ (fischio d’inizio alle 15.30, arbitro Bortolussi di Nichelino; un centinaio i tifosi al seguito), torna la sfida che accende il campanile. Il Forlì è terzo con 53 punti; il Ravenna quarto con 52 in condominio col Carpi, prossimo avversario al Benelli. Il margine da difendere per conservare la posizione in zona playoff è di 2 punti. Il derby della Ravegnana mette di fronte due squadre in crisi. Sta leggermente meglio il Ravenna che, nelle ultime 4 partite, ha racimolato 4 punti. Il ko interno contro la Bagnolese, penultima della classe, resta tuttavia un macigno pesantissimo sul morale.

Il Forlì viene invece da 3 dolorosi e consecutivi ko: "Le due squadre – ha commentato mister Gadda, uno dei tanti ex – attraversano un momento simile. Sarebbe stato bello disputare questo match con altri obiettivi. Non cambiano tuttavia le prospettive. Si giocherà per il prestigio, cercando di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Venire fuori dalla serie D non è una cosa semplice, così come non è facile gestire un club in questa categoria. Capisco l’umore dei tifosi, perché, la sconfitta contro la Bagnolese, ci ha ‘azzerato’. È stata una gara deludente; siamo mancati in termini di entusiasmo e di determinazione. La botta è stata pesante, ma ci siamo ripresi. Sono stati 10 giorni intensi sul fronte del lavoro sul campo". Mister Gadda dovrà rinunciare a Rinaldi, Grazioli e Boccardi. Pipicella andrà in panchina, ma non è al 100% della condizione. In difesa rientra Milani. In porta, nonostante le due topiche che hanno contraddistinto il match contro la Bagnolese, resta saldo il posto di Venturini: "È lui il titolare e gode della fiducia. I due errori fanno parte del gioco, e si vedono anche in contesti e in categorie ben più alti".

Il tecnico giallorosso ha quindi parlato della stagione in corso: "Abbiamo mantenuto un rendimento fatto di alti e bassi, ma il bilancio del campionato resta positivo. Dobbiamo concentrarci sulle nostre certezze. Sappiamo di avere qualche limite, soprattutto dal punto di vista mentale. Che derby sarà? Me lo aspetto a viso aperto, senza troppe speculazioni da parte di entrambe le squadre".

Fra i tanti ex del Forlì (Ronchi, Rrapaj, Elia Ballardini), si registra il forfait di Amedeo Ballardini, alle prese con un guaio muscolare. All’andata vinse il Ravenna 2-1 in rimonta, con un gol da antologia firmato al 92’ dall’ex Melandri, che quel giorno era al debutto con la maglia giallorossa. Per i bookmaker, i favori del pronostico vanno ai padroni di casa. La miglior quota per la vittoria del Forlì è 2,10. Il successo corsaro del Ravenna è quotato 3,10. Il risultato meno probabile è tuttavia il pareggio, che sale a 3,20. La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Venturini; Lisi, Milani, Tafa, Magnanini, D’Orsi; Abbey, Capece, Spinosa; Marangon, Guidone.