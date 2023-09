Ravenna Fosso Ghiaia all’attacco. Ricorso al Tar per il centro sportivo

Non c’è solo la trattativa di cessione al Gruppo Cipriani nei pensieri del Ravenna Fc. Il club di via della Lirica – al momento da spettatore – dovrà infatti fronteggiare il ricorso al Tar, che il Fosso Ghiaia ha deciso di presentare contro il Comune, chiedendo la revoca del decreto di concessione allo stesso Ravenna, per sei anni, del centro sportivo ‘Vaienti’.

Tutto è nato dal polverone alzato da Nicola Rolando, consigliere comunale della Lega, a proposito dei presunti debiti da 429mila euro che il Ravenna avrebbe accumulato dal 2013 a oggi nei confronti del Comune. Debiti che il Ravenna avrebbe chiesto di rateizzare in 6 anni, a partire dal prossimo gennaio, ma che renderebbero nulla l’aggiudicazione del bando di concessione del campo sportivo di Fosso Ghiaia, destinato al settore giovanile. Lorenzo Casanova, presidente del Fosso Ghiaia, è stato laconico. Non ha commentato, né è sceso nei dettagli, ma ha confermato che, ad inizio settimana, dopo un consulto coi propri legali, ha deciso di perseguire questa strada. Anche perché, senza un ricorso, sarebbe impossibile accedere agli atti dove sarebbero evidenziati i debiti del Ravenna verso il Comune. Dal canto proprio, il club del presidente Brunelli ha fatto sapere che, in queste ore, sarebbe in uscita una nota stampa nella quale verranno chiariti tutti i termini del contenzioso.

Tuttavia, il ricorso al Tar presentato lunedì dal Fosso Ghiaia, è solo l’ultima puntata di una telenovela che ha animato l’estate e che ha diviso gli appassionati, oltre che toccare la sensibilità di una comunità di 1.400 residenti. Sapendo della scadenza della convenzione, e avendo la necessità di trovare una collocazione stabile e non itinerante (soprattutto) per le squadre agonistiche del proprio vivaio, il Ravenna – paradossalmente unico club della provincia a non avere una struttura tutta propria – aveva pensato di partecipare al bando per l’assegnazione del centro sportivo ‘Vaienti’.

Il tutto, sapendo di mettersi in competizione col club che, quel campo, lo ha costruito 68 anni fa, lo ha fatto crescere e lo ha curato come il giardino di casa. Il Ravenna ha cercato la via della diplomazia e della collaborazione e, una volta vinto il bando, ha trovato un accordo col Fosso Ghiaia, club che, a propria volta, non ha settore giovanile, ma solo una formazione di Prima Categoria. A inizio agosto fu diramato anche un comunicato congiunto di reciproca soddisfazione, con tanto di stretta di mano fra Brunelli e Casanova. Tra l’altro, la presentazione ufficiale della ‘prima squadra’ giallorossa, è avvenuta proprio al ‘Vaienti’. Sembrava che tutto fosse finito a tarallucci e vino. E invece, ecco una nuova puntata, che riporta le parti in trincea.