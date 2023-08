Ravenna, furia Brunelli "Non vendo, è una bufala"

"Nemmeno una parola corrisponde al vero". Alessandro Brunelli ha chiarito senza fraintendimenti. Il n.1 giallorosso ha commentato in maniera laconica, ma anche esaustiva, la notizia, pubblicata ieri dal sito internet All Elite Romagna Soccer, a proposito di una presunta trattativa, fra lo stesso Brunelli e un non meglio precisato avvocato di New York, per la cessione del Ravenna Fc. "Tutto quello che è emerso dall’articolo del sito – ha aggiunto Brunelli – non ha fondamento; nessuno di noi ha parlato con questo avvocato americano". La smentita è d’obbligo, così come il dovere di cronaca, soprattutto quando, in maniera verosimile, si argomentano le voci, peraltro con dovizia di particolari. Ma, in maniera altrettanto trasparente, va rilevato che, All Elite Romagna Soccer, non è una testata giornalistica, né il sito internet, né la pagina facebook collegata.

Tanto più che, una delle regole fissate fin dall’inizio dal Ravenna Fc nell’approccio e nella conduzione delle eventuali trattative di cessione o di partnership, è la sottoscrizione del patto di riservatezza fra le parti. Questa clausola scongiura fughe di notizie, con tutto quello che ne consegue, nella fase delle trattative. Non c’è dunque nessuno ‘zio d’America’ che gestisce fondi di ‘private equity’ con sede a Manhattan sulla 57a strada nel presente e nel futuro del Ravenna. Detto questo, la truppa giallorossa, torna in campo oggi pomeriggio a Chioggia (al ‘Ballarin’, fischio d’inizio alle 16.30, ingresso a 5 euro) per affrontare l’ultimo test ‘pre season’ contro la Clodiense. Sarà l’occasione, in particolare, per vedere all’opera Andrea Paccagnini, esterno sinistro classe 2005, in prestito dalla Sampdoria, ultimo arrivato alla corte di mister Massio Gadda. Dopodiché, la mente andrà tutta al debutto in Coppa Italia, già fissato per le ore 15 del il 3 settembre a Budrio contro il Mezzolara. Il terzo campionato consecutivo di serie D del Ravenna Fc comincerà invece la settimana successiva. In attesa della pronuncia (fissata per martedì) da parte del Consiglio di Stato sui ricorsi pendenti, resta tutto in stand by per quanto riguarda la composizione dei gironi e la compilazione dei calendari. In questa fase, il Ravenna ha deciso di attendere le comunicazioni della Lega dilettanti (girone a 18 o a 20) per poi ‘lanciare’ la campagna abbonamenti.

Al momento questo è il bilancio del precampionato: Russi-Ravenna 1-1 (Campagna); Ancona-Ravenna 0-0; Sanpaimola-Ravenna 0-7 (Sabbatani 2, Leo Pereira 2, Spezzano, Mancini, Tirelli); Medicina-Ravenna 1-1 (Sabbatani rig) poi 3-4 ai rigori e Ravenna-United Riccione 0-0 al 45’ poi 3-5 ai rigori; Savignanese-Ravenna 1-4 (Alluci, Mancini, Vinci, Tirelli rig.); Libertas Castel San Pietro-Ravenna 0-8 (Esposito, Leo Pereira, Nappello rig., 2 Pavesi, Campagna, Zattini, Tirelli); Ravenna-Faenza 0-0 al 45’ poi 5-4 ai rigori e Ravenna-Reno 1-0 (Sabbatani).