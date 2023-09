Ravenna, Gadda fa le prove generali "Teniamo alla Coppa, ma più al campionato"

Si comincia a fare sul serio. A una settimana dall’inizio del campionato di serie D, il Ravenna debutta in Coppa Italia. Appuntamento oggi pomeriggio a Budrio (stadio ‘Zucchini’, fischio d’inizio alle 15, arbitro Cortale di Locri) per la sfida contro il Mezzolara, valida per il primo turno. C’è tanta curiosità per vedere all’opera il ‘nuovo Ravenna’, quasi interamente cambiato rispetto a quello che ha terminato al 7° posto la passata stagione: "Dopo un mese di allenamenti – ha commentato mister Massimo Gadda, alla presentazione di ieri, che si è tenuta nella sede di Sami, nuovo main sponsor – posso dire che il nostro precampionato è stato positivo. Anzitutto, non abbiamo avuto intoppi particolari dal punto di vista fisico. Adesso iniziamo con le partite ufficiali. La Coppa Italia è una manifestazione alla quale teniamo. Passare il turno è sempre una bella soddisfazione, fermo restando che l’obiettivo è il campionato". Quella col Mezzolara è dunque una prova generale per il debutto in campionato. Fra otto giorni, il tecnico giallorosso non potrà utilizzare il portiere Cordaro e la mezzala Alluci, entrambi con un residuo di squalifica della passata stagione. Ecco dunque che la formazione odierna sarà molto vicina a quella dell’esordio in campionato. Gobbo in difesa; Mancini e Marino sugli esterni, e Vinci in attacco, sono gli under, anche se, come ha rilevato lo stesso Gadda, "escludendo il portiere Rossi, l’età media dei 10 giocatori di movimento è sotto i 22 anni". L’unica defezione è quella di Magnanini, ma solo a livello precauzionale. Il risentimento muscolare di cui è vittima non desta preoccupazioni. È invece recuperato Alluci, reduce da qualche giorno con la febbre. Mister Gadda ha poi ‘fatto le carte’ del girone D: "È un girone durissimo, con squadre di grande blasone. Pistoiese, Carpi, Prato, Aglianese e San Giuliano City, che è retrocesso dalla C, e magari me ne dimentico qualcuna, sono squadre molto forti, espressione di realtà importanti. Il girone è duro, ma anche stimolante. È un girone a 18 squadre, quindi avremo 4 partite in meno rispetto allo scorso anno. Siamo tutti curiosi di vedere come andrà. Da quando non c’è più la C2, la serie D è diventata molto competitiva. Il girone D è uno dei migliori. Il Ravenna? Non lo mettiamo in nessuna griglia. L’annata è un po’ particolare. La squadra è stata costruita con qualche ‘scommessa’, ma siamo convinti che ci siano potenzialità importanti. Partiamo a fari spenti e senza proclami, ma con qualche legittima ambizione, com’è giusto che sia per una piazza importante". Il tecnico giallorosso ha chiesto infine pazienza: "Ci vorranno alcune partite di campionato per capire bene il valore di ogni squadra. Non dovremo farci condizionare dai risultati, cercando di capire e di andare oltre". La formazione del Ravenna (3-4-1-2): Rossi; Agnelli, Esposito, Gobbo; Mancini, Campagna, Rrapaj, Marino; Nappello; Vinci, Sabbatani.