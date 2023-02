Ravenna, i playoff non sono più un sogno

Una vittoria dal peso specifico importantissimo. Ben oltre gli effetti sulla classifica. Senza portare alcun cambiamento (dal 2° all’8° posto hanno vinto tutte), il turno infrasettimanale ha certificato lo stato di grazia del Ravenna, capace di espugnare 2-0 la tana della capolista Giana Erminio con Marangon e Melandri. Con 10 punti conquistati nelle ultime 6 giornate, e con tanto rammarico per i pareggi contro Aglianes e Fanfulla, la truppa di mister Gadda ha lasciato ampiamente intendere di essere fra le candidate per un finale di stagione da protagonista. Con 12 gare da disputare, 36 punti a disposizione, 5 squadre davanti e 12 lunghezze di ritardo dalla capolista, tanti sogni sono ammessi. Qualcuno legittimo (la zona playoff è a -1), qualche altro ambizioso. Ma, almeno, un senso alla stagione è stato dato. Insomma, adesso, finalmente, c’è anche il Ravenna a lottare con le prime. Cristallina e indiscutibile è stata la vittoria sul campo (fino a mercoledì, imbattuto) della Giana.

Fra i protagonisti è risultato anche Nicolò Milani, ultimo arrivato in casa giallorossa: "La vittoria di Gorgonzola è stata figlia della determinazione, dalla grinta e dalla voglia di vincere. Si è visto dal campo, ma si è visto da fuori, come mi è stato riferito da chi ha assistito al match. Siamo comunque riusciti ad esprimere un buon gioco, contro un avversario che non aveva bisogno di presentazioni, essendo la capolista. La Giana infatti ha dato prova di grande organizzazione. Per questo motivo, la nostra vittoria è importantissima". Milani, difensore centrale classe 2001 svincolatosi 10 giorni fa dall’Imolese, si è subito integrato negli schemi della retroguardia ravennate, prendendo il posto dello sfortunato Rinaldi: "Coi compagni di reparto mi sto trovando molto bene. Ci aiutiamo a vicenda. Abbiamo iniziato a trovare una bella intesa. Noi 3 centrali siamo a disposizione l’uno dell’altro. Anche chi entra in corso d’opera, ci dà una grossa mano. Remiamo tutti dalla stessa parte, ognuno si dà da fare per il compagno, e tutti ci tengono alla stessa maniera". Parlare di playoff, ora non è più un tabù: "Questa – ha proseguito Milani – è una squadra estremamente umile, ho visto giocatori che si prodigano; sono tutti dei grandi lavoratori. Tutti tengono alla maglia, a se stessi e alla squadra, per il raggiungimento di obiettivi importanti. È giusto sognare, tenendo però i piedi per terra. Per quanto ci riguarda, ad esempio, siamo già proiettati alla partita di domenica contro la Correggese, che è un match ancor più importante rispetto a quello con Giana. Dall’approccio, e dall’esito di questa sfida, si potranno capire tante cose. Cercheremo di andare in campo, liberi di testa, senza pensare a quello che è stato". Quando ormai il mercato sembrava chiuso, il ds Grammatica ha scovato Tafa e Milani per la difesa: "Il mio inserimento nel Ravenna? Mi sto trovando benissimo – ha aggiunto Milani – sia coi compagni, sia con tutto l’ambiente. Da mister Gadda, dal direttore Grammatica e dalla squadra, sono stato accolto nel migliore dei modi. Sono contentissimo di questa opportunità. L’organizzazione della società non rispecchia la categoria. Gli standard sono superiori alla media. Ravenna è una piazza storica, che merita altri palcoscenici".