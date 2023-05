Ravenna Il destino ora è nelle tue mani

Solo un successo contro il Lentigione, domenica al Benelli, garantirebbe al Ravenna l’accesso ai playoff senza dover guardare ai risultati delle rivali. L’ultimo turno di regular season del girone D diventerebbe invece un ginepraio di eventualità, nel caso in cui i giallorossi dovessero pareggiare o perdere. La classifica è delineata. La Giana Erminio (77 punti) ha già festeggiato la promozione in C; la Pistoiese (73) è certa del 2° posto; il Carpi (59) è sicuro di un posto nei playoff. Restano Forlì (57), Ravenna (56), Real Forte Querceta e Corticella (54) a contendersi gli ultimi 2 ‘slot’ per la griglia dei playoff. Al momento, il Ravenna è padrone del proprio destino. I guai comincerebbero in caso di arrivo a pari punti con le due formazioni che seguono. I giallorossi infatti sono in svantaggio nella classifica avulsa, sia col Corticella (doppia sconfitta 0-1), sia col Real Forte Querceta (una vittoria per parte e uguale differenza reti negli scontri diretti, ma peggior differenza reti complessiva). C’è anche un suggestivo, ma non del tutto remoto, caso che prevede l’arrivo a quota 57 di Forlì (che gioca a Crema), Ravenna, Real Forte Querceta (in casa col Sant’Angelo) e Corticella (in casa col Carpi).

La classifica avulsa premierebbe Corticella e Real Forte Querceta, mentre il Ravenna sarebbe beffato, a parità di punti, per la peggior differenza reti nella stessa classifica avulsa, nei confronti del Real Forte Querceta. Dunque, per tagliare la testa al toro, la formazione di mister Gadda, dovrebbe vincere. A quel punto, l’unica ‘preoccupazione’ sarebbe quella di conoscere l’avversario della semifinale, ovvero Pistoiese o Carpi, da affrontare comunque in gara unica in trasferta. Il Ravenna, però, non dovrà sottovalutare l’avversario, perché il Lentigione si gioca la salvezza diretta, con uno spettro molto più ampio di possibilità, essendoci 8 squadre coinvolte per evitare retrocessione e playout. Contro la formazione reggiana c’è poi anche un conto in sospeso legato allo scorso campionato. Il ‘Ravenna champagne’ di mister Dossena (83 punti e 83 gol in regular season), dopo aver eliminato il Carpi in semifinale (4-0), arrivò a giocarsi la finale proprio contro il Lentigione, sconfitto peraltro due volte 3-1 nel corso del campionato. Pur col vantaggio del fattore campo (e del pareggio dopo gli eventuali supplementari) determinato dalla miglior posizione in classifica conseguita al termine delle regular season, il Ravenna si fece beffare in zona Cesarini, perdendo 0-2 (Esposito al 43’ della ripresa e Sala al 47’) dalla formazione di mister Serpini, che poi sarebbe diventato il tecnico dei ravennati per le prime 11 giornate della stagione in corso.