Ravenna, il pericolo si chiama Recino

Comincia oggi pomeriggio al Benelli con l’anticipo casalingo contro il Crema (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Sassano di Padova; biglietti a 10, 15, 18 e 30 euro; diretta a 2,29 euro su facebook) il trittico di partite che porterà il Ravenna a scendere in campo 3 volte in 8 giorni. Mercoledì a Gorgonzola contro la capolista Giana Erminio, e poi domenica 12 di nuovo al Benelli contro la Correggese dell’ex tecnico Soda, sono gli altri impegni del tour de force. La grande novità proposta da mister Gadda è costituita dal ‘lancio’ contemporaneo di Tafa e Milani al centro della difesa. I due nuovi acquisti, ingaggiati per fronteggiare una clamorosa emergenza infortuni, sono pronti. Il tecnico giallorosso proporrà di nuovo il 5-3-2, con Lisi esterno di sinistra. Ma le buone notizie non sono finite. In panchina, abili, arruolati e con una autonomia di 30’, andranno anche Tabanelli (ko per 10 giornate consecutive) e D’Orsi, che sta gestendo la pubalgia. Il Ravenna – 8° in classifica con 34 punti, a -3 dalla zona playoff e a +9 sulla zona playout – è in serie utile da 4 turni. Dopo le vittorie su Scandicci e Salsomaggiore sono arrivati i pareggi ‘eroici’ contro Aglianese e Fanfulla. Pareggi che, per impegno, cuore e dedizione, avrebbero meritato di essere delle vittorie.

Il Crema – che in trasferta ha vinto 3 volte contro Riccione, Forlì e Corticella – è 12° a quota 31 e dunque deve guardarsi alle spalle per non correre rischi. Il tratto distintivo è rappresentato dall’attacco, capace di segnare 40 reti e di proporre il bomber Recino, capocannoniere del girone D con 16 reti, in condominio con Fall della Giana, in gol anche all’andata nel blitz dei ravennati che vinsero 2-1. Il giallorosso Guidone (13) è comunque il più immediato degli inseguitori. Il risvolto della medaglia dei cremaschi è la fase difensiva, con 38 reti incassate. "Quella col Crema – ha commentato mister Gadda – sarà una partita complicata, ma noi ci arriviamo bene. Tafa e Milani sono pronti e si sono presentati bene, hanno entusiasmo e determinazione. Lo stesso entusiasmo che ha il resto della squadra dopo le due battaglie pareggiate contro Aglianese e Fanfulla. La reazione alle avversità è stata significativa. Dobbiamo continuare su questa strada, perché il campionato è ancora lungo e può riservare tante sorprese e ci può dare altrettante soddisfazioni. La strada intrapresa nelle ultime giornate è quella giusta. Speriamo di uscire bene dal trittico di gare per poi concentrarci sul rush finale". Nella lista degli indisponibili figurano ancora Spinosa, Pipicella, Lussignoli e Boccardi, oltre naturalmente a Rinaldi che ieri è andato sotto i ferri. La probabile formazione (5-3-2): Venturini; Grazioli, Tafa, Milani, Magnanini, Lisi; Abbey, Capece, Ndreca; Guidone, Marangon.