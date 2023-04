Ravenna, il piatto piange Quattro punti in quattro gare

Morale della truppa? Da ricostruire. Morale della piazza? Ai minimi. Affollamento dell’infermeria? Nella norma (Rinaldi, Grazioli, Pipicella e Boccardi tutti indisponibili). La settimana che introduce il derby di Forlì, diventa una montagna da scalare. Mister Gadda però non si fa troppi problemi. Con le difficoltà è abituato a convivere. Anzi. Le difficoltà lo hanno finora sempre stimolato, fin dal giorno del suo arrivo per ereditare la panchina di Serpini. Purtroppo, un andamento schizofrenico dei risultati, pur garantendo l’accesso e la permanenza in zona playoff, hanno impedito di mollare gli ormeggi, di salutare tutti e di andare a fare il solletico a Giana Erminio e Pistoiese, in vetta alla classifica. Aver conquistato 11 punti nelle ultime 8 giornate, significa averne lasciati sul piatto ben 13. Ancor peggio se l’analisi viene circoscritta all’ultimo mese, dove sono stati racimolati appena 4 punti in 4 partite. Un disastro, reso meno evidente dai ‘suicidi’ delle dirette concorrenti, cioè Forlì (1 punto nelle ultime 4 partite) e Carpi (10 punti nelle ultime 8 gare). La parabola discendente, o forse è meglio definirla la marcia col freno a mano, è fatalmente iniziata dopo quello che poteva essere considerato come l’esame di maturità, ovvero il colpaccio di Gorgonzola, in casa della capolista Giana Erminio.

Da quel momento, la macchina del Ravenna ha iniziato a marciare a corrente alternata. Tre vittorie, 2 pareggi (contro le pericolanti Correggese e Mezzolara) e 3 ko contro Real Forte Querceta, Corticella e Bagnolese. La media di mister Gadda (1,59 punti a partita) si è progressivamente appiattita, fino ad avvicinarsi a quella del predecessore Serpini (1,54). Il Ravenna è al 4° posto con 52 punti, gli stessi del Carpi, che è 5°. Il Forlì ne ha solo uno in più. I giallorossi sfideranno, in rapida successione, proprio Forlì e Carpi, prima di rendere visita alla Pistoiese, seconda della classe, per poi chiudere col Lentigione. Insomma, può succedere ancora di tutto. Il traguardo dei playoff resta tuttavia alla portata. Dopo due giorni di stop, la truppa di mister Gadda si ritroverà oggi a Glorie per la ripresa degli allenamenti. Rinaldi (ginocchio), come noto ha finito la stagione. Boccardi, che dovrà sottoporsi ad ecografia, è a rischio. Le sensazioni non sono incoraggianti. Grazioli sta effettuando un lavoro differenziato in piscina, mentre Pipicella, pur avendo recuperato dall’infortunio muscolare, è ancora indietro di condizione. Le buone notizie arrivano dagli ex. Ieri Matteo Prati, azzurrino U20, ha segnato il suo 2° gol in serie B, nella vittoriosa trasferta della Spal (1-3) sul campo del Benevento. In precedenza, il golden boy ravennate, aveva firmato il gol partita nel 2-1 casalingo contro il Cittadella. L’undici estense resta terzultima in zona retrocessione, ma accorcia a -2 sulla zona playout. Enrico Buonocore ha invece festeggiato, da allenatore, la promozione dell’Ischia in serie D, nell’anno del 100° anniversario di fondazione. La formazione isolana – presidente l’ex portiere del Napoli, Pino Taglialatela – ha vinto il campionato di Eccellenza campana con una giornata di anticipo.