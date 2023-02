Ravenna, il rendimento migliora lontano da casa

È con un bottino esterno di 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, che il Ravenna si prepara alla trasferta di domenica a Forte dei Marmi sul campo del Real Forte Querceta. Un bottino di tutto rispetto. E, un tesoretto, che ha permesso di non sprofondare, quando Sammaurese, Corticella e Mezzolara, a metà del girone di andata, hanno infilato la lama nel burro di una squadra in crisi di identità. D’altro canto, il rendimento dei giallorossi lontano da casa (24 punti sui 42 complessivi) ha contribuito al grande rilancio della formazione di mister Massimo Gadda, capace – a fari spenti, ma non per questo in maniera meno clamorosa – di entrare in zona playoff. Solo la Pistoiese, seconda della classe a -3 dalla capolista Giana, è riuscita a fare meglio in trasferta, rispetto ravennati. La differenza è comunque minima (un punto), ed avvalora la tesi – anzi, la certifica – che il Ravenna è davvero una squadra da esportazione. Scandicci, Crema e Correggese nella gestione Serpini; Sant’Angelo, Carpi, Salsomaggiore e Giana nella gestione Gadda. Ecco i colpi esterni. Nonostante la rivoluzione tecnica (8 nuovi giocatori fra dicembre e gennaio, oltre a Tabanelli da fine settembre), la propensione corsara non è mai cambiata, segno che, nel dna della squadra, c’è qualcosa che fa accendere la lampadina lontano dal Benelli. Tra l’altro, il Ravenna è l’unica squadra di vertice ad aver conquistato più punti in trasferta (24), rispetto a quanti ne ha racimolati in casa (18).

Pistoiese, Sammaurese e United Riccione sono in ‘pareggio’, mentre, in fondo alla classifica, ci sono altre 3 squadre che finora si sono esaltate lontano da casa: Corticella (13 punti in casa; 20 in trasferta), Bagnolese (12 e 14), Salsomaggiore (4 e 7). Viceversa, a penalizzare la formazione giallorossa è stato finora il cammino casalingo, fatto di appena 4 vittorie, 6 pareggi e ben 4 sconfitte, per un totale di 18 punti. Tanto rimanere in tema di statistiche, solo 4 avversarie hanno un bilancio peggiore, e cioè il Corticella e le ultime 3 della classifica (Bagnolese, Scandicci, Salsomaggiore). Nel frattempo, la truppa giallorossa sta ultimando la preparazione per la trasferta di Forte dei Marmi. L’emergenza è sempre all’ordine del giorno. Magari leggermente più leggera per i rientri di Magnanini e Abbey da squalifica, ma il termometro degli indisponibili segna sempre un rigido -5. Mister Gadda dovrà continuare a fronteggiare gli infortuni di Rinaldi, Spinosa, Pipicella e Boccardi (giovedì è in calendario una nuova ecografia), mentre il bomber Marangon dovrà scontare il 2° turno di squalifica. A queste ‘certezze’, il tecnico ravennate deve sommare i postumi dell’influenza con cui Lisi è ancora costretto a fare i conti (ieri si è allenato a parte in palestra).