Ravenna Il silenzio degli sconfitti Svaniti i playoff, la società non parla

Il campionato del Ravenna si è chiuso con l’assessore allo sport Giacomo Costantini sulla scaletta della tribuna ‘Corvetta’, ad attendere – da solo – il fischio finale della settima sconfitta casalinga stagionale. Il presidente Alessandro Brunelli e il dg Claudia Zignani avevano abbandonato lo stadio in anticipo, delusi per un epilogo poco gratificante, proprio nel giorno della festa del settore giovanile. Sipario amaro, di una stagione fatta di alti (pochi) e bassi (tanti), per rapporto alle aspettative e ai programmi ambiziosi della vigilia. Evidentemente, la voglia di evitare i playout da parte del Lentigione, ha avuto il sopravvento sulla voglia di accedere ai playoff da parte del Ravenna. Del campionato di serie D 2022-23 restano alcune gemme importanti, che hanno riempito d’orgoglio il cuore degli sportivi giallorossi, come il successo in casa della capolista Giana Erminio; come la ‘doppietta’ contro il Forlì; come il successo corsaro di Carpi. A pesare come macigni sul morale di tutti (tifosi, società e giocatori) sono invece i ‘ceffoni’ presi da Corticella, Prato, Lentigione e, soprattutto, dalla retrocessa Bagnolese, capaci – tutte – di vincere 2 volte su 2 contro il Ravenna.

Obiettivamente non è stata una stagione da ricordare. I rapporti fra gli attori – società, stampa e tifosi – sono ormai sfilacciati, se non logori. I protocolli scelti dal club di via della Lirica per la gestione della comunicazione e delle interviste, sono rigidissimi. Lo erano anche in serie C. Prima del match contro il Lentigione, il Carlino aveva richiesto la presenza del presidente Brunelli nel post partita. Sarebbe stata l’occasione per fare il punto della situazione e per un bilancio a caldo. Negli ultimi 35 anni, tutti i presidenti lo hanno fatto. Da Cannillo a Sisti, da Corvetta a Gregori, da Ferlaino a Fabbri, fino ad Elisa Aletti e Giorgio Bartolini, compreso lo stesso Brunelli, nelle stagioni precedenti. A rappresentare la società si sono presentati il tecnico Gadda e il capitano Guidone. Per il tramite dell’ufficio stampa, Brunelli – che è bene ricordare è in sella da 11 anni e ha vinto lo stesso numero di campionati (3) di Corvetta – ha fatto sapere che avrebbe parlato in settimana. Ieri, l’ufficio stampa, ci ha chiesto di formulare le domande per iscritto, poiché Brunelli è impegnato fuori Ravenna. Il Carlino ha risposto che avrebbe preferito una intervista in presenza. La ‘trattativa’ è aperta. Nel frattempo, sempre seguendo i rigidissimi protocolli legati alla comunicazione e alle interviste (che prevedono il divieto di effettuare interviste telefoniche ai tesserati, ad esclusione del ds Grammatica), ieri mattina avevamo concordato una intervista con Spinosa. Il quale, però, non ha fornito all’ufficio stampa i contenuti che poi sarebbero stati oggetto dell’intervista.