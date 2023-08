Ravenna, il test contro il Russi finisce in pareggio

Finisce con un pareggio la sfida tra Ravenna (serie D) e Russi (Eccellenza), che si è giocata ieri alle 19.30 allo stadio Bucci di Russi. Ad andare in vantaggio al 7’ del primo tempo sono stati i giallorossi con Simone Campagna, che ha confermato la sua vena di centrocampista-goleador ("l’obiettivo è la doppia cifra", ha detto presentandosi in via della Lirica). Il 21enne, classe 2002, centrocampista bolognese, è stato protagonista del ‘miracolo Corticella’. Buone le indicazioni oltre che da Campagna,anche da Nappello ed Esposito. Nel primo tempo il Ravenna ha sofferto l’inferiorità numerica a centrocampo, per prendere poi le misure nella ripresa, quando però è arrivato il pareggio dei padroni di casa al 10’ con un rigore di Saporetti.

Queste le formazioni: Russi (primo tempo, in campo col 3-5-2): Sarini, Bungaia, Dradi, Gregorio, Cobrescu, Pescatore, Bergamaschi, Savini, Saporetti, Marra, Bosi. Nel secondo tempo stesso modulo con questi giocatori: Sarini, Bungaia, Nicolosi, Giunchi, Maiolani, Santomauro, Ferunai, Vittori, Manara, Andreani, Saporetti. Allenatore Rossi. Il Ravenna è sceso in campo col 3-4-3 con Cordaro, Agnelli, Esposito, Magnanini, Mancini, Alluci, Campagna, Marino, Pavesi, Sabbatani, Nappello. Questa la squadra del secondo tempo (sempre agli ordini di mister Gadda; 3-5-2): Rossi, Spezzano, Boccardi, Rambelli, Capitano (22’st Venturelli), Calandrini, Sare Aziz, Ravaglia, Rrapai, Luis, Tirelli.