Ravenna in emergenza "Ormai siamo abituati"

Approdato in zona playoff per la prima volta in questa stagione, il Ravenna difende, per la prima volta, oggi a Forte dei Marmi, il traguardo appena conquistato (tra l’altro nel mezzo di una clamorosa emergenza d’organico). Al ‘Necchi-Balloni’ – fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Dania di Milano – ad attendere i giallorossi ci sarà il Real Forte Querceta, formazione al 10° posto in classifica, impegnata ad incrementare l’esiguo margine di punti (3) che ha sulla zona playout.

Classifica, statistiche, morale e stato di forma spostano l’ago dei pronostici a favore dei giallorossi, che sono in serie utile da 7 turni e che, nei 3 precedenti coi versiliani, hanno sempre vinto, senza peraltro mai subire reti. Proprio il rendimento del reparto arretrato sta facendo la differenza in questa fase. Pur costretto a rivoluzionare la difesa – prima nel modulo, dal 4-3-3 al 5-3-2; poi negli uomini – mister Gadda ha trovato la quadra. Morale della favola?

Nel momento più complicato della stagione, il Ravenna ha smesso di subire reti (3 gare consecutive clean sheet) ed ora si candida per un finale di campionato da protagonista. Mister Gadda recupera Magnanini per la difesa e Abbey per il centrocampo, ma deve sempre rinunciare agli infortunati Rinaldi, Boccardi, Pipicella e Spinosa, oltre allo squalificato Marangon. Tabanelli, Lisi e Lussignoli non sono al top, ma uno dei tre sarà ‘costretto’ a finire nell’undici titolare. "All’emergenza – ha commentato il tecnico – siamo ormai abituati. In settimana abbiano dovuto fronteggiare qualche situazione legata all’influenza. Noi però guardiamo gli aspetti positivi, ovvero i recuperi di Abbey e Magnanini. Dopo una partita molto tattica come quella di domenica scorsa contro la Correggese, mi aspetto un salto di qualità".

Fra le numerose insidie che con cui si dovranno fare i conti, c’è anche il Querceta. Vietato sottovalutare l’avversario, ma i numeri sono impietosi. I versiliani hanno perso 5 delle ultime 6, e hanno vinto una sola volta nelle ultime 12. Ma l’hanno vinta contro al Pistoiese. Al ‘Necchi-Balloni’, solo Scandicci, Correggese, Crema, Bagnolese e, appunto, Pistoiese ci hanno lasciato le penne. L’exploit nel derby contro gli arancioni, ha comunque tutta l’aria di essere un episodio. Sulla panchina del Real Forte Querceta siede Simone Venturi, ex giallorosso, ma non di un Ravenna qualsiasi. Venturi, benché da comprimario, fu protagonista del Ravenna migliore di sempre, quello che arrivò 8° in serie B nel 96-97 con Novellino allenatore e con Gadda regista: "Venturi è stato un ottimo compagno di squadra, in un gruppo fantastico. Lo riabbraccerò volentieri per ricordare quella straordinaria impresa". La probabile formazione (5-3-2): Venturini; Grazioli, Tafa, Milani, Magnanini, D’Orsi; Abbey, Capece, Lussignoli; Melandri, Guidone.