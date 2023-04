Ravenna, in tre alle calcagna Forlì, Corticella e Querceta a un punto

L’imbuto si stringe. Il doloroso ko contro il Carpi, oltre ad aver rovinato la festa per i 110 anni del calcio ravennate, ha fatto scivolare il Ravenna al 4° posto della classifica. I giallorossi conservano una lunghezza su Real Forte Querceta, Forlì e Corticella. Finisse oggi la ‘regular season’, il Ravenna giocherebbe la semifinale playoff di nuovo contro il Carpi, ma in trasferta. A preoccupare i giallorossi è tuttavia la prospettiva, ovvero il calendario. Domenica prossima, l’undici di mister Gadda renderà visita alla Pistoiese, che è risalita a -2 dalla capolista Giana Erminio, e che dunque giocherà alla morte per la vittoria; poi chiuderà in casa col Lentigione, impegnato a propria volta nella lotta per evitare i playout. Tre punti in 2 gare potrebbero non essere sufficienti. Servirà allora tornare da Pistoia con qualcosa di diverso da una sconfitta.

In caso di arrivo a pari punti al termine del campionato, il Ravenna sarebbe in vantaggio solo col Forlì (2-1 e 2-1), mentre è in svantaggio con Corticella (1-3 e 0-1), ma pure con Carpi e Real Forte Querceta (differenza reti generale a parità di scontri diretti). "Avremmo dovuto fare una prestazione migliore – ha ammesso il ventunenne centrocampista Andrea Lussignoli – anche se poi, il rigore che ha spostato l’equilibrio del match in avvio di ripresa, lo abbiamo subìto nel nostro momento migliore. Fa male perdere così, però adesso abbiamo da affrontare la Pistoiese, e dobbiamo subito ripartire, anche se non sarà facile. In generale eravamo consapevoli che il finale di stagione sarebbe stato particolarmente impegnativo per via dei numerosi scontri diretti. Il ko col Carpi ci impone di andare a Pistoia per fare risultato, sapendo comunque che loro si giocano il campionato come ce lo giochiamo noi. Ecco perché affronteremo la Pistoiese per vincere". Lussignoli ha cercato poi di spiegare i motivi di una sconfitta pesante nei numeri (1-3) e nelle topiche di alcuni giallorossi, fra cui, in particolare, quelle di Capece e Pipicella: "Sapevamo che avremmo dovuto affrontare una squadra molto forte e che avremmo dovuto lottare. Alla fine però sono stati gli episodi a decidere la contesa. Anche noi però, in certi frangenti, non siamo stati all’altezza della partita. Gli errori di Capece? Li fanno in serie A... E non sono gli errori che portano al giudizio su un giocatore. Abbiamo parlato nello spogliatoio, e ci ha garantito che il fallo da rigore non c’era, poiché non ha toccato l’avversario. L’arbitro purtroppo ha visto così e dobbiamo accettare la decisione. Capece è un giocatore esperto e sono sicuro che ripartirà più forte di prima". Oltre a ricaricare le pile dal punto di vista del morale, il Ravenna dovrà anche leccarsi le ferite. Da valutare infatti l’infortunio di Magnanini, uscito col Carpi dopo nemmeno mezzora per un problema al ginocchio. La buona notizia è il rientro di Abbey che, come mister Gadda, ha scontato il turno di squalifica. Ma restano scarse le possibilità di rivedere in campo Spinosa e Grazioli. Ecco perché servirà una prestazione super domenica al ‘Melani’ di Pistoia.