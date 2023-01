Ravenna, infortuni e tanti baby oggi a Lodi

Più forte delle avversità. Dopo la mezza ‘impresa’ casalinga di mercoledì contro l’Aglianese (la gara è finita 2-2), il Ravenna torna in campo oggi pomeriggio a Lodi (stadio ‘Dossenina’, fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Massari di Torino) per sfidare la quinta forza del campionato. I lodigiani vantano appena un punto in più dei giallorossi, ma il rilievo statistico – opportuno per la cronaca – passa necessariamente in secondo piano di fronte alla pesantissima situazione di organico con cui deve fare i conti il Ravenna. Il barometro giallorosso è ampiamente sottozero. Sono 7 gli infortunati. La notizia del giorno, confermata da mister Gadda è che il club di via della Lirica è sul mercato degli svincolati per un difensore over. Tabanelli (convocato per onor di firma), Spinosa, Pipicella, Lussignoli e Rinaldi (grave infortunio al ginocchio, campionato finito) sono inutilizzabili.

Anche D’Orsi, che contro l’Aglianese era stato gettato nella mischia nella ripresa, non è salito sul pullman per Lodi. C’è Boccardi che ha dato la propria disponibilità, ma che è davvero a rischio recidiva per il problema muscolare da cui è reduce. Una decisione verrà presa stamattina. A lui – unico difensore di ruolo in quota ‘over’ – dovrebbe toccare la maglia di centrale del 5-3-2. Senza Boccardi in campo (soluzione forse più saggia, anche in vista del prossimo tour de force che attende il Ravenna), l’opzione sarebbe il 4-4-2, facendo debuttare il baby Calandrini sulla mediana, e con Ndreca di nuovo adattato a centrocampo. La panchina sarà ovviamente ancora una volta ‘verdissima’.

Oltre al 2003 Luciani, che ha debuttato mercoledì dopo l’infortunio a Rinaldi, l’unico over ‘abile e arruolato’ è l’attaccante Melandri. "I problemi – ha tagliato corto Gadda – sono fatti per essere risolti, non per lamentarsi. Dispiace immensamente per Rinaldi, giocatore fortissimo, che aveva avuto un impatto eccezionale nello spogliatoio. Perdiamo davvero un pezzo da 90". Se il Ravenna, dal punto di vista dei risultati (2 vittorie e un pareggio), si è rimesso in carreggiata, risalando anche diverse posizioni in classifica, il Fanfulla – 5° della classe, a +1 proprio sui giallorossi – ha rallentato sensibilmente la marcia nelle ultime 2 giornate (ko a Riccione e pareggio interno con lo Scandicci, penultimo). Capitolo giovani. La Lnd ha diramato nelle ultime ore la classifica (aggiornata alla fine del girone di andata) del progetto ‘Giovani D valore’, legato all’utilizzo dei baby. Il Fanfulla è al 3° posto, dietro a Scandicci e Giana. Il Ravenna invece è penultimo, davanti all’United Riccione. È facile prevedere che nel girone di ritorno, i giallorossi (attualmente a +8 sulla zona playout) scaleranno qualche posizione. All’andata finì 1-1, con Abbey protagonista nel bene e nel male. In avvio di gara (6’), un errore in fase di marcatura del fantasista ghanese, propiziò il gol di testa di Rosa. Nella ripresa però, in zona Cesarini, lo stesso Abbey si procurò il rigore che, trasformato da Guidone, consentì ai giallorossi di evitare il ko. La probabile formazione (4-4-2): Venturini; Grazioli, Spezzano, Magnanini, Lisi; Abbey, Capece, Calandrini, Ndreca; Marangon, Guidone.