Ravenna La vendita non è imminente. Sulla trattativa pesa la questione-bollette

La trattativa è in corso, ma potrebbe non essere così imminente il passaggio di proprietà. Anzi, le ultime notizie legate alle bollette che il Comune non avrebbe addebitato al Ravenna per le utenze del Benelli, potrebbe far slittare l’accordo. Il condizionale, in tutta la vicenda, resta d’obbligo. Nessuna conferma (ma nemmeno nessuna smentita...) è arrivata in ordine all’interesse di Ignazio Cipriani per la squadra di calcio di Ravenna. Pare tuttavia che il primo, e doveroso, passo del nuovo potenziale acquirente sia quello di prendere visione dei conti del Ravenna Fc.

Il valore del club del presidente Alessandro Brunelli è stato stimato in un milione di euro. Proprio il credito che Palazzo Merlato vanterebbe nei confronti del Ravenna sarebbe fra i dettagli da tenere in considerazione in ordine alla valutazione economica del club. Va comunque ricordato che il Ravenna – come si legge nella nota diramata lo scorso 22 settembre – "si è immediatamente attivato per rimuovere il problema sino ad ora rimasto sconosciuto, avvalendosi degli strumenti tecnici previsti dall’ordinamento vigente". Di certo, Ignazio Cipriani è interessato al Ravenna. A confermarlo è stato Davide Mandorlini, ex giallorosso, titolare del Me Beach di Marina di Ravenna e collaboratore del padre Andrea nelle attività calcistiche: "Conosco Ignazio perché ci vediamo spesso d’estate. In realtà però so poco dello stato della trattativa, credo si sia nella fase in cui bisogna far combaciare tutto, anche alla luce delle notizie che escono sulla stampa. So per certo tuttavia che è appassionato di sport e di calcio, e che ha Ravenna nel cuore. È proprio innamorato di questa città. Che tipo è? Decisamente alla mano, non ha profili social, e mi risulta contento dell’entusiasmo che si è creato in città quando è uscita la notizia".

Nel frattempo, ieri si è registrata un’altra puntata nella questione-Fosso Ghiaia. Il club bianconero infatti, come si evince dal comunicato del Ravenna, "visti gli atti depositati da Comune e Ravenna Fc, ha rinunciato ad ogni richiesta in sede cautelare". Dopo aver dedotto che vi erano evidenti illegittimità e un danno grave ed irreparabile, il Fosso Ghiaia ha dunque cambiato opinione. Il Ravenna prende atto e ribadisce che ha agito in piena legittimità e che resta in attesa della conclusione del processo prevista per il prossimo anno". Morale: il centro sportivo ‘Vaienti’ resta in gestione al Ravenna per l’attività giovanile.