Ravenna, l’avversario può essere il campo

Derby e scontro diretto. Sono punti pesanti per tanti motivi quelli in palio oggi pomeriggio al Benelli (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Giordani di Aprilia; biglietti a 10, 15, 18 e 30 euro; diretta a 2,29 euro su facebook). In arrivo c’è infatti lo United Riccione, che non sarà il Manchester, ma che sta dando vita ad un bel testa-a-testa coi giallorossi. Gli ospiti, allenati dal ravennate Mattia Gori e guidati in campo dai muscoli dell’ex Mokulu, hanno appena scavalcato i giallorossi al 5° posto, l’ultimo che dà diritto ai playoff. Il Ravenna, che è reduce dal pesante ko 3-1 di Forte di Marmi, insegue a -1, e medita il controsorpasso. Sulla sfida grava però l’incognita meteo. Sono previste abbondanti precipitazioni e, il manto erboso del Benelli ("Una variabile importante nell’economia del match", come ha rilevato anche mister Gadda) è destinato a diventare una palude: "Ecco perché – ha proseguito il tecnico giallorosso – ci vorranno anche i muscoli". Dal punto di vista ‘storico’, la sfida contro lo United è ‘fresca’ e, soprattutto inedita al Benelli. Il club della Perla è nato nel 2014, sfruttando i diritti della Virtus Tre Villaggi, e partendo dalla Promozione col nome di Fya Riccione. Da quest’anno ha preso l’attuale denominazione. Altra cosa invece è il Riccione 1926, diretta emanazione del club che vanta 28 precedenti col Ravenna, e che, dopo il fallimento del 2014 – ripartito dalla Terza categoria – milita da 5 stagioni nel campionato di Prima categoria.

Il tecnico giallorosso deve rinunciare all’ex Rinaldi (operazione a collaterale e coricato, campionato finito), ma anche agli altri infortunati Pipicella, Boccardi e Spinosa. Capitan Guidone ha smaltito l’influenza mentre Marangon ha scontato i 2 turni di squalifica. Paradossalmente c’è abbondanza nel reparto avanzato, dove tutti i 4 attaccanti sono di nuovo disponibili; così come a centrocampo (Lussignoli, Lisi e Tabanelli), dov’è possibile ‘studiare’ qualche staffetta. L’idea di mister Gadda è quella di schierare subito Tabanelli nel ruolo di mezzala, ma – come già detto – se il campo dovesse diventare melma, è facile prevedere che la maglia possa andare a Lisi o Lussignoli. Col ko esterno di domenica scorsa contro il Real Forte Querceta, il Ravenna ha interrotto una striscia positiva di 7 risultati utili, che peraltro ha coinciso col periodo più duro dell’emergenza infortunati. Anche l’United Riccione ha piazzato una bella striscia (6 vittorie nelle ultime 7 giornate), rimontando qualche posizione in chiave playoff. Per i bookmaker, il Ravenna è favorito. La miglior quota per la vittoria dei giallorossi è 2,00. Il pareggio sale a 3,25 mentre il colpo corsaro degli ospiti arriva fino a 3,40. La probabile formazione (5-3-2): Fontanelli; Grazioli, Tafa, Milano, Magnanini, D’Orsi; Abbey, Capece, Lisi (Tabanelli); Guidone, Marangon.