Ravenna L’ultima in casa vale una stagione

Dentro o fuori. Playoff si, playoff no. Per allungare la stagione e puntare a migliorare l’esito della scorsa stagione, bisognerà terminare la regular season con una vittoria, ovvero battere il Lentigione, oggi pomeriggio al Benelli (fischio d’inizio alle 15; arbitro Virgilio di Agrigento; biglietti a 10, 15, 18 e 30 euro; diretta a 2,29 euro su facebook). Di certo sarà l’ultima gara della stagione di fronte al pubblico di casa. In caso di qualificazione, per effetto del 4° o del 5° posto finale, il Ravenna giocherà infatti in trasferta sia la semifinale, sia l’eventuale finale. Nei calcoli della classifica avulsa, la formazione di mister Gadda deve guardarsi dal Corticella, con cui è in svantaggio, avendo perso 0-1 entrambi gli scontri diretti. I bolognesi però dovrebbero espugnare Carpi per insidiare il 5° posto, in caso di pareggio del Ravenna. L’avversario odierno, ironia del destino, è proprio quel Lentigione che, un anno fa, giunto 3° dietro il Ravenna ‘champagne’ di mister Dossena (ma solo per lo svantaggio determinato dagli scontri diretti), vinse 0-2 la finale dei playoff al Benelli con due gol in zona Cesarini. Tuttavia, i reggiani non se la passano come lo scorso anno. La loro prospettiva è cambiata, e ora lottano per evitare i playout. Ecco perché, quella odierna, si prospetta come una partita vera, probabilmente (o comunque, inizialmente) sganciata da logiche speculative. Il Ravenna deve vincere. Il Lentigione pure. Il pareggio potrebbe andare anche bene, ma i calcoli andranno fatti in corso d’opera, con un orecchio ai risultati degli altri campi. Mister Gadda recupera Capece da squalifica, ma ha grossi problemi in difesa, dove sono ko Magnanini, Rinaldi, Pipicella, Milani e Boccardi, oltre al centrocampista Spinosa. L’undici potrebbe ricalcare quello che domenica scorsa ha rovinato la festa alla Pistoiese, col rientro (non scontato dopo l’ottima prestazione di Lussignoli in Toscana) del trentunenne regista fermano.

"È una giornata complicata per tante squadre – ha commentato mister Gadda – e lo è anche per noi. Ci aspetta un match particolarmente difficile. Non sappiamo se i playoff cambieranno la storia di questa società, ma sarebbe comunque un bel traguardo, che proveremo a centrare con tutte le nostre forze. Per noi che abbiamo lavorato sul campo, ma anche per la società, credo sia comunque un obiettivo gratificante. Sarebbe bello giocarli e misurarci con avversari di blasone, come Pistoiese e Carpi. La formazione? Come al solito siamo in emergenza in difesa, dove ho solo 3 giocatori di ruolo da utilizzare". Per i bookmaker il Ravenna è ovviamente favorito. La miglior quota per la vittoria dei giallorossi è 2.15; la vittoria corsara dei reggiani sale a 3.00, mentre il pareggio è ritenuto il risultato meno probabile (3.20).

La probabile formazione (5-3-2): Venturini; Grazioli, Spezzano, Tafa, Luciani, D’Orsi; Abbey, Lussignoli, Lisi; Marangon, Guidone.