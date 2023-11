Ravenna, mal di trasferta: "Meritavamo di vincere"

Un punto in due trasferte nel giro di tre giorni. Trono abdicato alla Victor San Marino, passando dal +3 al -1 in classifica dopo l’1-1 infrasettimanale di Agliana. Il bicchiere è mezzo vuoto. Ma la vetta resta sempre a vista e, tutti gli indicatori ‘estetici’ e di sostanza, dicono che non c’è troppo da preoccuparsi. E allora, il bicchiere è anche mezzo pieno. La reazione al 1° ko stagionale, se vogliamo c’è stata. Ora però, la tensione agonistica non cala di un millimetro, visto che dopodomani, al Benelli, arriva l’ex Saporetti col suo Carpi, reduce anch’esso da... un punto in 2 partite.

"Onestamente – ha commentato mister Gadda – c’è un po’ di rammarico, perché la vittoria sarebbe stata meritata. È vero che l’Aglianese è da considerarsi una big e che ha pressato nel secondo tempo, ma non abbiamo mai rischiato. I nostri avversari si sono limitati a effettuare qualche cross. La nostra pecca? Abbiamo smesso di giocare, iniziando a pensare al risultato. Abbiamo buttato via qualche pallone di troppo. L’Aglianese è stata abile a riprenderlo e a tenerci lì, nulla di più. I Ravenna ha disputato una buonissima partita. Sono contento della prestazione, però, ripeto, c’è del rammarico per 2 punti buttati via. Abbiamo avuto anche una occasionissima sull’1-1, quando i nostri avversari sono rimasti in 10". Il concetto della classifica corta (7 squadre in 5 punti là davanti) è tornato nelle parole del tecnico giallorosso: "Questo campionato, sono convinto che resterà così equilibrato fino alla fine. Non credo ci sarà nessuno in grado di ‘ammazzarlo’ e di staccarsi. Sarà dunque un campionato durissimo e, anzi, bisognerà stare attentissimi perché, anche adesso, basta un attimo per stare davanti, ma basta anche poco per finire dietro".

Poi mister Gadda ne ha approfittato per un ‘ripassino’ sulla benzina verde nel motore giallorosso: "I giovani? Tanto danno e tanto tolgono. Hanno entusiasmo, hanno gamba e, atleticamente, sono forti. I nostri, tra l’altro, sono anche di buona qualità. A volte però peccano in esperienza e nel gestire certi momenti della gara. La media è di poco superiore ai 21 anni. La scelta è stata fatta in maniera oculata, e siamo contenti, perché i giovani stanno facendo molto bene. Andiamo avanti su questa strada". È già in moto intanto la macchina organizzativa per la sfida col Carpi. Il match, etichettato col bollino rosso, prevederà la chiusura delle strade nell’area dello stadio e il divieto di vendita di bevande alcoliche. La prevendita, con sconti mediamente del 20% sui prezzi praticati la domenica al botteghino, è attiva al bar Revenge e da Desiderando viaggiare (tribuna Corvetta 25 euro, laterale 15, parterre 12, curva Mero 8). Dal campo, è facile prevedere il recupero di Magnanini e Nappello.