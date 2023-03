Ravenna, novità tattiche in vista

Otto turni alla fine della regular season. La fase di atterraggio verso l’obiettivo dei playoff, comincia oggi pomeriggio al centro sportivo ‘Biavati’ di Bologna (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Rinaldi di Novi Ligure; ingresso a 12 euro), dove il Ravenna sarà ospite della neopromossa Corticella. I giallorossi sono reduci da 2 vittorie consecutive nei derby contro United Riccione e Sammaurese. Da qualche giornata è iniziato lo sprint. E il Ravenna, nonostante le assenze, e nonostante il ritardo, ha cominciato a marciare spedito, rimontando punti su punti alle prime della classe. L’attuale 4° posto – a -4 dal Forlì e a -5 dalla Pistoiese, avversarie entrambe da affrontare in trasferta in questo rush finale – è il frutto di tanta concretezza, di altrettanto ermetismo difensivo, e in particolare di 6 vittorie su 11 nel girone di ritorno.

"Ci attende una sfida complicata – ha messo in guardia mister Gadda – perché il Corticella, 10° con 40 punti, è una matricola che sa giocare a calcio. Una matricola senza mezze misure. Vince tanto, perde tanto e pareggia poco. Subisce molti gol, avendo la seconda peggior difesa del girone, ma segna moltissimo, col 2° miglior attacco. Basta questo per dire che dovremo stare molto attenti". Il tecnico giallorosso ha scelto di portare Spinosa in panchina, anche se difficilmente sarà utilizzabile. Ma ha deciso soprattutto di rinunciare a D’Orsi, che potrà entrare in corso d’opera.

Questa ‘operazione tattica’ comporterà qualche modifica nell’assetto. Le opzioni per il ruolo di esterno sinistro sono due, Magnanini o Ndreca: "Ci devo pensare molto attentamente – ha svelato l’allenatore dei ravennati – perché si tratta di due giocatori dalla caratteristiche molto diverse. Dall’utilizzo dell’uno o dell’altro, dipenderà tutta l’impostazione della partita". Nel contesto delle ‘rotazioni’, mister Gadda potrà contare sui rientri da squalifica di Tafa in difesa, e di Tabanelli a centrocampo. Il forfait ‘pesante’ è tuttavia quello di Lisi, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Rinaldi e Pipicella sono gli altri indisponibili. "Abbiamo svolto una settimana molto buona di lavoro – ha aggiunto Gadda – e ci siamo preparati al meglio. Ci servirà un’altra grande prestazione per dare continuità alle due vittorie da cui siamo reduci. La fiducia non ci manca. Ho a disposizione una squadra di grande qualità, con 10-12 under davvero competitivi. Ci è forse mancata un po’ di continuità". Per i bookmaker, il Ravenna è ovviamente favorito. La miglior quota per il successo giallorosso è 2,10. Il risultato meno probabile non è tuttavia la vittoria dei padroni di casa (pagata 3 volte la posta), bensì il pareggio, che sale a 3,30. La probabile formazione (5-3-2): Venturini; Grazioli, Tafa, MIlani, Magnanini, D’Orsi; Abbey, Capece, Tabanelli; Guidone, Marangon.