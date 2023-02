Ravenna, oggi arriva un nuovo difensore

Ravenna annuncerà oggi l’arrivo di un difensore centrale. Il ds Grammatica ha circoscritto a 3 il ventaglio dei papabili. Fra questi, c’è anche il 25enne Matteo Contipelli del San Donato Tavarnelle di serie C, che l’anno scorso era stato avversario dei giallorossi al Benelli, quando militava nel Real Forte Querceta, e che ha avuto un abboccamento anche con la Pistoiese. Ieri sera, alle 20, si sono chiusi i termini per i trasferimenti nei campionati professionistici. Chi non rientra più nei piani, dovrà rescindere i rispettivi contratti. Oggi poi, entro le 20, andranno chiuse le operazioni di tesseramento con i nuovi club dilettantistici. Il club del presidente Brunelli ha dunque deciso di tornare sul mercato. La deroga alla linea inizialmente intrapresa, è stata suggerita dall’evidenza dei fatti, ovvero dal clamoroso numero di infortuni, sia muscolari, sia articolari, che ha colpito la rosa di mister Gadda. Per certi versi si sta verificando una congiuntura negativa molto simile a quella di 2 stagioni or sono, nell’anno della seconda retrocessione dalla C, quando – al netto dei casi di Covid, di influenze e del doping di Mokulu – furono contati 45 infortuni, fra cui quelli gravi a Bolis (crociato anteriore), De Grazia (frattura al perone) e Cesaretti (collaterale). Quest’anno, fra cadute e ricadute, siamo a quota 19, di cui 10 muscolari.

Gli infortuni si sono concentrati soprattutto in difesa, reparto letteralmente decimato e rimasto solo con giocatori under. Da qui, la decisione di tornare sul mercato, per evitare rischi di classifica. Del resto, il 7° posto a -3 dalla zona playoff, potrebbe ‘accendere’ speranze legittime nei cuori dei tifosi ravennati. Anche 9 punti di margine sulla zona playout sono un discreto tesoretto ma, in questo momento, la zona playout è ‘frequentata’ da squadre come Lentigione e Correggese, annunciate in ripresa e destinate ad accorciare la classifica. Il Ravenna allora si lecca le ferite. Il termometro ‘ufficiale’ dell’infermeria dice -7. Spinosa, Pipicella, D’Orsi, Lussignoli, Rinaldi e Boccardi sono inutilizzabili. Nella lista, per scaramanzia, inseriamo pure Tabanelli, anche se il mediano di Casal Borsetti, da ieri è rientrato in gruppo. Si tratta sicuramente di una buona notizia, ma che Gadda prende con le molle, non potendo costruire l’assetto anti-Crema come vorrebbe. Tabanelli andrà infatti valutato giorno dopo giorno, fino alla rifinitura di dopodomani. Solo a quel punto si potranno fare proiezioni più prossime alla realtà. Nel frattempo, il tecnico giallorosso è costretto a gestire una rosa dove le scelte sono quasi impossibili. Da domenica scorsa c’è però una certezza in più, ovvero il baby Calandrini, che potrà essere richiamato in causa per il centrocampo. Nell’economia delle 3 gare in 8 giorni (sabato alle 14.30 col Crema in casa; mercoledì 8 a Gorgonzola contro la Giana Erminio; domenica 12 di nuovo al Benelli contro la Correggese dell’ex tecnico Soda) un elemento che potrebbe tornare utile anche da titolare è l’attaccante Melandri.