Ravenna, ora si fa sul serio Col Mezzolara è sfida vera

È un Ravenna definito ‘interessante’ – da staff tecnico e direttore sportivo – quello che, sabato pomeriggio, ha terminato con un pareggio 1-1 a Chioggia il ciclo di amichevoli pre campionato. Ora si comincia a fare sul serio, già a partire da sabato. Mezzolara e Ravenna hanno infatti anticipato di 24 ore l’impegno valido per il primo turno di Coppa Italia di serie D. L’appuntamento è dunque allo ‘Zucchini’ di Budrio, con fischio d’inizio alle 15. I due club si sono accordati per mantenere l’orario ufficiale proposto dalla Lega, anche per riprodurre le condizioni climatiche coi cui ci sarà da fare i conti da domenica 10 settembre, giorno in cui è fissato l’inizio del campionato di serie D. A tal proposito, con gli ultimi verdetti attesi per la giornata odierna, si conosceranno finalmente i nomi delle aventi diritto. Tutto ciò innescherà un effetto domino sulla composizione dei gironi, sulla stesura dei calendari e su tutti gli aspetti organizzativi dei singoli club, fra cui anche il lancio della campagna abbonamenti. Per quanto ogni valutazione sul ‘calcio d’agosto’ non sia troppo indicativa, il bilancio delle amichevoli è stato tutto sommato positivo. I giallorossi hanno conquistato 4 vittorie e 6 pareggi. Di questi 6 pareggi, due sono stati trasformati in vittorie ai rigori in altrettanti triangolari contro Medicina e Faenza, mentre uno è diventato un ko, sempre dagli 11 metri, e sempre in un triangolare, contro l’United Riccione. Il risultato più ‘prestigioso’ è stato il pareggio a reti bianche di Cingoli contro l’Ancona di serie C, nell’unico test effettuato contro un avversario di categoria superiore. I risultati più rotondi sono stati l’8-0 rifilato alla Libertas Castel San Pietro di Prima categoria e il 7-0 rifilato al Sanpaimola di Eccellenza. Sul fronte della ‘mira’, il Ravenna è andato a segno ben 23 volte, di cui 4 dal dischetto. Questa è la classifica dei marcatori giallorossi del ‘calcio d’agosto’: 4 reti: Sabbatani (1 rigore); 3 reti: Leo Pereira, Tirelli (1 rig.); 2 reti: Mancini, Pavesi, Campagna, Nappello (2 rig.); 1 gol: Spezzano, Vinci, Alluci, Esposito, Zattini. I gol subìti invece sono stati solo 4. Sul fronte del mercato, la rosa è ancora da completare. Non manca effettivamente molto, ma, nonostante i tanti gol messi a segno, il precampionato ha evidenziato la mancanza di un centravanti, che andrà cercato fra gli esuberi dei club di serie C. All’appello mancherebbe anche un difensore centrale, che il Ravenna avrebbe già in casa, ovvero Boccardi, ma che andrà valutato con attenzione dopo gli infortuni della passata stagione. Il diesse Grammatica – che il Siena potrebbe tornare a corteggiare a breve – è comunque al lavoro.