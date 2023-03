Ravenna Pallanuoto cade in casa per mano della Rari Nantes Bologna

Sconfitta casalinga per la Ravenna Pallanuoto, caduta in casa con la Rari Nantes Bologna, terza forza del campionato; 7-10 il punteggio finale (2-1; 3-4; 5-7). Nonostante le defezioni, i bizantini chiudono il primo quarto in vantaggio poi però la maggiore esperienza degli ospiti fa la differenza ed infatti i felsinei passano a comandare, mantenendo poi il vantaggio fino alla fine. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile viste anche le nostre assenze – spiega mister Vladimir Cukic – e purtroppo si è visto, soprattutto dal punto di vista della preparazione fisica. Abbiamo bisogno di lavorare molto per recuperare una condizione adeguata al ritmo che la categoria impone. Di sicuro, l’impegno dei ragazzi c’è stato, ma abbiamo commesso troppi errori anche e soprattutto perchè eravamo spesso in affanno. Ora cerchiamo di recuperare gli acciaccati per poterci finalmente allenare al completo o quasi" I ravennati riceveranno sabato alle 18.30 alla Gambi il Blu Gallery San Severino. Classifica: PN Tolentino 27; Jesina Pallanuoto 24; Rari Nantes Bologna 21; Rari Nantes Romagna e Team Marche PN Moie 12; Ravenna Pallanuoto e US Persicetana 10; Fermo Nuoto e Pallanuoto e Blu Gallery Team San Severino8; Pol. Pian del Bruscolo 0.