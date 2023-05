Ravenna Pallanuoto sbanca il campo del Team Marche Moie e si conferma quarta forza

Ottima prestazione per la Ravenna Pallanuoto che sbanca 7-5 il campo del Team Marche Moie riscattando la sconfitta dell’andata, confermando il quarto posto in classifica. Sabato prossimo i giallorossi saranno impegnati nell’ultimo incontro casalingo della stagione, contro la Jesina: fischio di inizio alla piscina Gambi di Ravenna alle 18.30. Classifica: PN Tolentino 42; Jesina Pallanuoto e Rari Nantes Bologna 39; Ravenna Pallanuoto 25; Team Marche PN Moie 18; US Persicetana 16; Rari Nantes Romagna 15;Blu Gallery Team San Severino e Fermo Nuoto e Pallanuoto 14; Pol. Pian del Bruscolo 0.