Ravenna Pallanuoto senza problemi contro San Severino

Il Ravenna Pallanuoto batte 9-4 il Blu Gallery San Severino Marche 4 (1-0, 4-1, 7-3). A segno Bandini, Catalano, Tirelli, Baroncelli, Allegri e Valentini, con tripletta per Ciccone. Ravenna Pallanuoto supera come da pronostico la Blu Gallery San Severino Marche nonostante le assenze che continuano a tormentarla. La squadra ha mostrato un buon atteggiamento conquistando tre punti d’oro, chiudendo il match nel terzo quarto. "La partita, nonostante il punteggio è stata molto intensa – sottolinea l’allenatore Vladimir Cukic – e alla fine entrambe le squadre erano molto stanche. Ora concentriamoci sulla partita di sabato prossimo per cercare di fare punti contro Forlì". Sabato i giallorossi riceveranno la Rari Nates Romagna, squadra con molti ex, a partire dal mister Luca Gennari a cui si aggiungono i veterani Diego Sesena e Federico Patti. I giallorossi vorranno vendicare la sconfitta dell’andata. Fischio di inizio alla piscina Gambi di Ravenna alle 18.30. Classifica: Tolentino 30, Jesina Pallanuoto 27; Rari Nantes Bologna 24; Ravenna Pallanuoto e US Persicetana 13; Rari Nantes Romagna e Team Marche Moie 12; Fermo Nuoto e Pallanuoto e Blu Gallery Team San Severino; Pol. Pian del Bruscolo 0.