Ravenna, pochi colpi ma bene assestati

Mercato di qualità, ma non di quantità. È questa la sintesi della campagna trasferimenti del Ravenna al mercato di riparazione. È vero, manca ancora la ‘finestra’ dei professionisti. Ed è altrettanto vero che ci si può sempre aspettare di tutto. Ma le intenzioni che sembrano trapelare da via della Lirica, vanno tutte nella direzione del ‘gong’. Mister Gadda dovrà dunque affrontare il girone di ritorno con una rosa dall’alto coefficiente di esperienza e di capacità tecniche, ma ristretta numericamente.

Sono infatti 16 gli over a disposizione del tecnico giallorosso per tentare la ‘remuntada’. Al netto di Tabanelli, che è stato tesserato il 26 settembre, e che dunque non può essere considerato un rinforzo invernale, il saldo, fra i 5 arrivi e le 7 partenze, è di -2. Nel mese di dicembre sono partiti i vari Montuori (Aglianese), Rivi (Campodarsego), Sabelli (Lupa Frascati), Bachini (Seravezza), Carrasco (Correggese), Gigli (Correggese) e Terigi (Ghiviborgo). A questa lista va aggiunto il baby Matteo Andreani, classe 2004, uno dei prospetti più interessanti della ‘cantera’ giallorossa, già debuttante in D lo scorso anno con Dossena, che ha preferito proseguire il proprio percorso, scendendo in Eccellenza al Classe. Le partenze, ad esclusione dello stesso Andreani e di Terigi, che ha scelto di avvicinarsi a casa per motivi personali, non hanno certo depauperato il patrimonio tecnico della rosa.

Il loro rendimento, o lo spazio che si sono ritagliato, non hanno inciso in maniera determinante. Sulla carta invece (e non solo su quella, viste già alcune perfomance individuali), i 5 nuovi acquisti hanno contribuito ad elevare il tasso qualitativo. Il ds Grammatica ha inizialmente scovato Daniele Melandri, che era ‘precipitato’ in Eccellenza ligure, all’Imperia.

Gettato nella mischia (da ex) nel finale del derby col Forlì, la punta ravennate ha realizzato il gol partita al 92’. A rinforzare il centrocampo, e a colmare forse la lacuna più evidente della squadra nel ruolo di play, è quindi arrivato, da svincolato, Giorgio Capece. Il trentenne regista marchigiano ha messo a disposizione della squadra una esperienza di oltre 250 presenze in serie C. A stretto giro è poi giunto l’attaccante Akileu Ndreca, reduce da un inizio di stagione senza gol alla Clodiense in serie D. Il ventiduenne bomber di Scutari ha debuttato, firmando il gol del definitivo 2-4 corsaro a Carpi.

Contestualmente il Ravenna aveva annunciato il difensore Filippo Boccardi, che mister Gadda aveva allenato in particolare in D a Imola, nella stagione 2017-18, conclusa col successo ai playoff e il ritorno fra i professionisti. E infine è arrivato Michele Rinaldi, trentacinquenne difensore centrale in uscita dal Riccione, dove ha giocato le prime 13 gare della propria carriera in serie D. Rinaldi vanta infatti un curriculum di spessore, con 335 gettoni fra i professionisti, fra cui 6 in serie A col Bari e 39 in B col Rimini.