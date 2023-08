Ravenna, polveri bagnate Fatica con Reno e Faenza

La prima partita dei giallorossi, nel triangolare disputato ieri sera a Sant’Alberto, è avara di emozioni contro comunque un buon Faenza e termina nei 45’ minuti col risultato di 0-0, prima di essere decisa a favore della squadra di Gadda per 5-4 ai calci di rigore. I ravennati si sono allenati anche in mattinata e la pesantezza nelle gambe c’è e si vede a occhio nudo, quindi il Ravenna contiene e si affida soprattutto alle ripartenze.

Il Faenza ha un paio di occasioni interessanti che non portano però i biancoazzurri a sbloccare il risultato, biancoazzurri che schierano in avvio Ravagli, Demarco, Gimelli, Gabrielli, Prati, Karaj, Marocchi, Bertoni, Bagnolini, Gjordumi e Benini. Non incide molto di più il Ravenna che risponde due volte con Pereira e una con Pavesi, sul quale compie un mezzo miracolo il portiere manfredo, classe 2000, Ravagli. La miglior possibilità di segnare per i bizantini arriva su un tiro da fuori area di Calandrini che scheggia la traversa: il portiere Ravagli non ci sarebbe potuto arrivare. Dunque sono i calci dagli undici metri a decidere la contesa e la vittoria sorride ai giallorossi che segnano un gol in più e si impongono 5-4. Ravenna che schiera nell’undici di partenza Cordaro in porta, poi Spezzano, Mancini, Alluci, Boccardi, Gobbo, Calandrini, Ravaglia, Pereira, Zattini e Pavesi. Contro i padroni di casa della Polisportiva Reno, per la prima volta nella loro storia promossi in Eccellenza, nella partita che decide il triangolare di Sant’Alberto, Gadda si affida ancora a Cordaro, poi Agnelli, Marino, Campagna, Esposito, Magnanini, Tirelli, Rrapaj, Sabbatani, Nappello e Vinci. Risponde la Pol. Reno con Miserocchi, Giorgini, Ferri, Alberani, Innocenti, Bezzi, Frati, Renzi, Noschese, De Rose e Filippi.

Ovviamente i giallorossi, che giocano i secondi 45’ consecutivi, pur cambiando qualcosa, sentono la fatica e la Pol. Reno (con 12 ex giallorossi tra prima squadra e settore giovanile) non si tira indietro e ne risulta una partita scorbutica ma aperta.

Anche in questo caso sembra che la gara possa terminare in parità e, dunque, decidersi ancora una volta – come già contro il Faenza – ai calci di rigore, come accaduto anche nel triangolare di Medicina. Invece al 39’ una ripartenza di Marino da centrocampo lo porta al limite dell’area: il suo tiro è deviato da Miserocchi sul palo ma sulla palla si avventa Sabbatani che segna il gol vittoria che assegna il triangolare al Ravenna. In serata, poi, si sono sfidati Faenza e Pol. Reno. Risultati. Ravenna-Faenza 0-0, 5-4 ai rigori. Pol. Reno-Ravenna 0-1 (39’ Sabbatani).

Ugo Bentivogli