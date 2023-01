Ravenna pronta al debutto, guida sempre Cukic

La Pallanuoto Ravenna è pronta al debutto stagionale nel campionato di serie C. I bizantini scenderanno in campo sabato alle 20.30 in casa del San Severino Marche, primo di due incontri consecutivi esterni a cui seguirà quello di sabato 28 sul campo della neopromossa Rari Nantes Romagna, formazione forlivese. La prima in casa sarà sabato 4 febbraio alle 18.30 alla ‘Gambi’ contro la US Persicetana. La Pallanuoto Ravenna, ancora allenata dal confermatissimo Vladimir Cukic alla quinta stagione in panchina, è stata inserita nel girone Romagna – Marche con US Persicetana, Rari Nantes Bologna, Rari Nantes Romagna, San Severino Marche, Team Moie, Polisportiva Pian del Bruscolo, Pallanuoto Tolentino, Fermo Nuoto e Pallanuoto Jesina. Il tecnico serbo avrà a disposizione una formazione rinnovata anche grazie alla collaborazione avviata con il Nuoto Club 2000 Faenza. "Quest’anno si è finalmente concretizzata la collaborazione con Faenza – afferma il presidente Cesare Bagnai -, progetto partito qualche tempo fa ma rallentato dalla pandemia".

La rosa: Matteo Gentile (1999, portiere), Mattia Valentini (2000, centroboa), (Dario Merlo 2005, centrovasca), Dario Baroncelli (1995, attaccante), Edoardo Giulianini (2005, difensore), Sasha Bandini (1998, difensore), Mattia Catalano (1996, centroboa), Luca Ciccone (1998, attaccante), Samuele Tirelli (1999, centrovasca), Matteo Aldini (2004, difensore), Giorgio Allegri (1998, difensore), Luca Cimatti (2003, centrovasca), Jacopo Agatensi (2006, attaccante), Tommaso Bartocci (2006, attaccante), Francesco Amore (2006, difensore), Nicola Caputi (2006, centrovasca), Mattia Moschini (2001, attaccante), Andrea Delli Carri (1989, portiere).