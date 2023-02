Ravenna, prova di forza Battuta la capolista Giana

Giana Erminio

0

Ravenna

2

Giana Erminio (3-5-2): Pirola; Perico, Colombara, Minotti (41’ st Ghilardi); Previtali (11’ st Caferri), Lamesta (31’ st Pinto), Marotta, Mandelli (18’ st Ballabio), Messaggi; Calmi (18’ st Fumagalli), Fall. All.: Chiappella

Ravenna (5-3-2): Venturini ; Grazioli, Tafa, Milani, Magnini (34’ st Luciani), D’Orsi (26’ st Ndreca) ; Abbey , Capece , Lisi ; Marangon (41’ st Melandri), Guidone (31’ st Tabanelli). All.: Gadda

Arbitro: Nigro di Prato

Reti: pt 3’ Marangon, st 48’ Melandri

Note: ammoniti Capece, Magnini, Colombara, Ballabio, Abbey, Ndreca, espulsi Marotta al 38’ st per somma di ammonizioni e Fumagalli al 43’st e Marangon dalla panchina al 48’, angoli 4-6, recupero 0’, 6’.

Al Città di Gorgonzola colpaccio del Ravenna che espugna per 2 a 0 il campo della Giana Erminio, che entra in crisi con la seconda sconfitta di fila. Il Ravenna riesce nell’impresa di sgambettare la capolista, infliggendole anche il primo stop stagionale interno. Sotto il profilo tattico mister Massimo Gadda sceglie un atteggiamento prudente, ma non rinunciatario, con un 5-3-2 accorto perché si è consapevoli di far visita alla prima della classe ferita nell’orgoglio dopo Sant’Angelo Lodigiano. I Leoni giallorossi partono subito a mille e al 3’ riescono a trovare la rete del vantaggio, grazie ad una perfetta combinazione del tandem offensivo, con Marangon bravo ad attaccare la profondità e a sfruttare il suggerimento di Guidone, finalizzando l’azione con un preciso diagonale calciato di destro dopo aver disorientato la difesa biancoazzurra e andando così in rete di nuovo dopo la marcatura decisiva di domenica con il Crema.

La squadra di mister Massimo Gadda però dopo aver messo subito in salita il cammino della formazione capolista, non si disunisce e regge con la dovuta disciplina tattica e il necessario ordine la reazione dei padroni di casa. La Giana gradualmente prende infatti il pallino del gioco ma la fase di non possesso del Ravenna rimane da manuale del calcio con i romagnoli che studiano poi il momento più opportuno per prodursi in qualche sortita. La formazione di Gadda è brava a non farsi schiacciare e la sua tenuta complessiva a livello di sistema è quasi premiata con la possibile rete del raddoppio quando al 25’ l’esterno destro Grazioli tenta la prodezza da più di una ventina di metri dalla porta gorgonzolese, facendo scorrere un bel brivido sulla schiena dei supporters lombardi con la traversa che trema ancora per quello che sarebbe stato, considerata anche la coincidenza del turno infrasettimanale di mercoledì, davvero un eurogol.

Il Ravenna così controllando sagacemente il tentativo di rimonta da parte della Giana Erminio, non rinuncia a rendersi a sua volta pericoloso come quando la conclusione ancora di Maragon è respinta sulla linea dalla retroguardia locale o quando sempre quest’ultima sulla sortita di Abbey si rifugia provvidenzialmente in calcio d’angolo. Nel secondo tempo al 20’ viene annullato il gol del possibile raddoppio al Ravenna per offside mentre poi nel finale di partita le espulsioni di Marotta e Fumagalli nelle fila dei lombardi agevolano il compito degli ospiti che al 48’ trovano la rete del ko definitivo con Melandri che segna dopo un contropiede orchestrato da Ndreca.

Luca Di Falco