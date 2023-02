Ravenna, prova di forza Il Crema non tira mai

Ravenna

1

Crema

0

RAVENNA (5-3-2): Venturini; Grazioli (45’ st Calandrini), Tafa (45’ st Spezzano), Milani, Magnanini, Lisi; Abbey (22’ st D’Orsi), Capece, Ndreca; Marangon (38’ st Melandri), Guidone (33’ st Tabanelli). A disp.: Fontanelli, Luciani, Faccani, Vinci. All. Gadda.

CREMA (4-2-3-1): Aiolfi; Cerri (11’ st Spaneshi), Bajic, Brero, Groppelli; Bignami (33’ st De Milato), Ricozzi; Meleqi, Melchiori (28’ pt Colonna, 29’ st Lovaglio), Tosi (11’ st Madiotto); Recino. A disp.: Peschieri, Grassi, Colonna, Lovaglio, Abbà, Gallo. All. Bellinzaghi.

Arbitro: Salsano di Padova (Colicci e Cavallari).

Rete: 5’ st Marangon.

Note – Spettatori paganti 313, abbonati 736, incasso 3.089 euro. Ammoniti: Milani, Capece, Brero, Bajic. Calci d’angolo 6-4. Rec.: 2’ e 6’.

Con una gara attentissima, concreta e senza concedere nemmeno un tiro in porta alla squadra del capocannoniere del girone D Recino, il Ravenna sconfigge il Crema e allunga a 5 la striscia di risultati utili consecutivi. Mister Gadda non abbandona il modulo tradizionale, ma, in difesa, gli interpreti sono diversi. Tafa e Milani, giunti martedì in extremis alla chiusura del mercato di riparazione, finiscono immediatamente nell’undici titolare al centro del reparto arretrato. Ndreca è confermato a centrocampo, mentre Lisi torna a fare l’esterno. Gli under restano comunque 6. La fase di studio è particolarmente elaborata. Contrariamente al solito, i giallorossi partono guardinghi e lasciano l’iniziativa agli avversari, che prendono campo, guadagnano metri e usufruiscono di 3 calci d’angolo.

Il Ravenna prova la costruzione dal basso, ma senza troppa fortuna. E allora non resta che il gioco di rimessa, poiché il possesso palla è tutto ospite. Un contropiede lanciato da Abbey al 24’, mette in difficoltà la retroguardia del Crema, che resta alle corde per diversi minuti su una prolungata azione offensiva giallorossa. Azione che diventa il passepartout per uscire dal guscio e per cominciare ad organizzare una pressione offensiva degna di nota. Il match si ‘apre’, ma i portieri restano inoperosi, poiché le azioni da rete latitano. L’unico sussulto arriva alla fine del primo tempo, quando il bomber ospite Recino commette un reiterato fallo su Capece, nei pressi della panchina del Crema. Il regista giallorosso cede alla provocazione e spintona l’avversario, che cade a terra platealmente, inducendo l’arbitro all’ammonizione. Recino, per parte sua, non ci guadagna troppo in simpatia e diventa il bersaglio del pubblico. Al ritorno dagli spogliatoi c’è subito il lampo del Ravenna.

Guidone (5’) ispira; il portiere ospite respinge. Sul pallone si avventa come un falco Marangon (foto Zani) che, di controbalzo, la mette all’incrocio dei pali. Cambiata l’inerzia, il ritmo si alza, e il Ravenna sta al gioco. Anzi, fa il gioco, perché, alla distanza, la tenuta fisica dei giallorossi diventa evidente e pure determinante, costringendo il Crema ad agire quasi esclusivamente di rimessa. Al 25’, Brero impedisce fallosamente a Guidone il tap-in sulla linea di porta. È l’ennesimo rigore negato al Ravenna in questa stagione. Poi mister Gadda cala gli assi. In successione entrano D’Orsi, Tabanelli e Melandri. Il match resta ‘scorbutico’. Dal punto di vista estetico non è esaltante. Il Ravenna ha tuttavia il merito di far scomparire il Crema dai radar. Finisce con la meritata standing ovation.

Roberto Romin