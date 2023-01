"Ravenna, quello di Lodi è un buon punto"

Una vittoria (meritata), sfumata dagli 11 metri, sui titoli di coda. La ‘ricaduta’ di Boccardi, il cui rientro è stato forse azzardato. Ma anche la consapevolezza di avere giovani pronti alla battaglia, a cominciare dal portiere Giacomo Venturini, protagonista di interventi da applausi e di un rigore neutralizzato. Il Ravenna tornato da Lodi con in tasca l’1-1, è già proiettato all’anticipo di sabato, alle 14.30, al Benelli contro il Crema. Per l’occasione, è probabile il rientro di Tabanelli. E già questa è un’ottima notizia.

Venturini, quelli contro il Fanfulla sono forse 2 punti persi?

"È normale che, dopo la bella prestazione fornita, subire il pareggio al 92’ su calcio di rigore, lasci un po’ di amaro in bocca. Cerchiamo tuttavia di guardare gli aspetti positivi e cioè la buona gara che ancora una volta abbiamo fatto. Considerando il valore dell’avversario, e pure la nostra situazione di organico, possiamo ritenere positivo il punto ottenuto".

Il forfait di Boccardi al 4’, avrebbe potuto ripercuotersi in negativo sul morale, invece, nonostante una linea difensiva molto giovane, avete tenuto bene il campo.

"Perdere Boccardi dopo pochi minuti è stato uno svantaggio supplementare per noi. Però, tutta la linea difensiva, compreso il sostituto, Luciani, ha dimostrato di avere la personalità per giocare partite del genere, nonostante la giovane età. Siamo stati aggressivi fin dall’inizio. Poi, nella ripresa, abbiamo concesso qualcosa di più e ci siamo dovuti abbassare un po’. La linea difensiva, come tutta la squadra, ha comunque svolto egregiamente il proprio compito".

Qual è stata la parata più difficile?

"Oltre al rigore, direi la conclusione di Siani dal limite dell’area è stata molto pericolosa".

Per poco non è riuscito a parare anche il secondo rigore. Aveva studiato bene De Angelis?

"Assieme al preparatore dei portieri Dadina, prima della partita avevamo studiato De Angelis, guardando come calciava i rigori. Il primo, sono riuscito a pararlo; il secondo, è una storia a parte quando lo calcia di nuovo lo stesso avversario. Mi sono sentito di buttarmi sullo stesso lato. Ho indovinato l’angolo, ma De Angelis lo ha calciato bene e non sono riuscito ad arrivarci". Con che spirito affronterete la settimana che porterà al match di sabato pomeriggio col Crema?

"Con lo stesso spirito di tutte le altre, ovvero lavorando a testa bassa, sperando di recuperare qualche infortunato".