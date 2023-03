"Ravenna, questo ko non ci voleva"

Sei punti su sei lasciati alla matricola Corticella. Certo, il 4° posto è fatto salvo, ma nel match di ritorno di domenica, l’attacco giallorosso non è riuscito a segnare nemmeno un gol alla seconda peggior difesa del girone. Giorgio Capece, regista e leader del Ravenna 2.0 di questa seconda parte di stagione, ha cercato di trovare la spiegazione ad un ko che non ha lasciato neppure troppe recriminazioni.

Capece, lo scivolone con il Corticella proprio non ci voleva. Cosa è mancato per non tornare a casa a mani vuote?

"Proprio così, è un ko che non ci voleva. Sapevamo che si trattava di una partita importante sotto molti punti di vista, soprattutto per la continuità dei risultati. Nonostante nel 1° tempo avessimo approcciato bene al match, purtroppo è andata male. Nella prima frazione di gioco non abbiamo rischiato niente, anzi, forse avremmo meritato più noi, perché abbiamo creato con maggiore consistenza. In pratica abbiamo fatto quello che dovevamo. Poi però, nella ripresa, i giocatori del Corticella, a differenza nostra, sono rientrati in campo molto determinati. Abbiamo subìto il gol e, immediatamente, i nostri avversari si sono chiusi, e non è stato facile impostare una reazione".

Dopo un buon primo tempo, il Ravenna nella ripresa è sembrato imbrigliato dal pressing del Corticella, trovandosi costretto al lancio lungo. Vi aspettavate una partita del genere?

"Sì, ci aspettavamo un match di questo genere. Il Corticella, fra le mura amiche, è molto fastidioso. Corrono tanto e, il campo, non ti permette di giocare, né di costruire. Una volta passati in svantaggio, è stata dura cercare di rimontare. I nostri avversari hanno spezzettato sempre il gioco, disputando una partita accorta. Noi invece avremmo dovuto essere più bravi a entrare in partita con maggiore determinazione e cattiveria".

Che sensazioni ha avuto dal campo sui due gol annullati a Guidone?

"Sul primo, dal campo, la sensazione è che fosse regolare. Il secondo, l’ho rivisto al video una volta tornato a casa, ed effettivamente devo ammettere che era fuorigioco. Più che altro, in occasione della gomitata a Boccardi, che tra l’altro è rimasto ferito, l’arbitro ha sbagliato, perché il cartellino doveva essere rosso ‘diretto’, e non giallo. Detto questo, non dobbiamo pensare alle decisioni dell’arbitro, ma a noi stessi".

La posizione in classifica non è cambiata, ma la graduatoria si è accorciata alle vostre spalle. Cosa servirà al Ravenna, a partire dalla gara di domenica prossima al Benelli contro il Sant’Angelo, per conquistare il posto nei playoff?

"Diverse delle nostre inseguitrici hanno perso. Domenica prossima? Ci aspetta un’altra sfida molto importante. La gara contro il Sant’Angelo diventa fondamentale per le nostre ambizioni e per il traguardo dei playoff, che ci meritiamo. Perciò dovremo affrontarla col piglio giusto".