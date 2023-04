Ravenna, rebus a centrocampo Gadda ha gli uomini contati

Luca Grazioli, ago della bilancia giallorossa. Nel Ravenna che sta preparando la trasferta di domenica a Pistoia, è proprio il ventunenne difensore virgiliano di Castiglione delle Stiviere a diventare determinante nelle scelte tattiche di mister Gadda. Il problema è quello della coperta. Al momento corta, soprattutto a centrocampo, dove – oltre al forfait dell’infortunato Spinosa – ci sarà da fronteggiare la squalifica di Capece, giocatore che, al di là delle 2 topiche (la prima, clamorosa) di domenica scorsa contro il Carpi, è l’unico giocatore ‘insostituibile’, non avendo alter ego nel ruolo di regista puro. Grazioli diventa così l’ago della bilancia perché, dopo 5 settimane di assenza per infortunio (importante ematoma sottocutaneo alla coscia nel corso della vittoriosa gara casalinga del 19 marzo scorso contro il Sant’Angelo), è ora prossimo al rientro.

La valutazione sulle sue condizioni andrà fatta nelle ore a ridosso del match di Pistoia. Il suo rientro come esterno di difesa, consentirebbe di ‘liberare’ Lisi (ultimamente adattato a terzino destro) e riportarlo nel proprio ruolo a centrocampo, dove gli ‘abili e arruolati’ pare siano solo Abbey e Lussignoli. La quadratura del cerchio sarebbe risolta, anche se poi, non va dimenticato Tabanelli, giocatore ‘fuori categoria’, utilizzabile in diverse posizioni di centrocampo e attacco. Dopo i problemi fisici, che lo hanno tenuto fuori dalla quindicesima alla ventitreesima giornata, cioè fino alla fine di gennaio, Tabanelli ha giocato titolare 3 partite consecutive: 0-0 in casa con la Correggese e ko 3-2 a Forte dei Marmi, schierato da attaccante; 1-0 casalingo con l’United Riccione, nel ruolo di mezzala. Poi è finito nell’undici anche nella trasferta di Coricella, persa 1-0, sempre a centrocampo.

Nelle successive 5 gare, mister Gadda lo ha portato in panchina, utilizzandolo eventualmente solo in corso d’opera. L’importanza del match di domenica al ‘Melani’ di Pistoia è abbastanza evidente, soprattutto per rapporto all’obiettivo dei playoff. A 2 turni dalla fine della ‘stagione regolare’, il Ravenna è ancora in zona playoff, al 4° posto della classifica, con 55 punti. Ad una lunghezza incombono tuttavia Forlì, Real Forte Querceta e Corticella, tutte potenzialmente in grado di raggiungere o scavalcare i giallorossi, obbligati dunque a fare almeno 4 punti per non correre rischi. La trasferta di Pistoia diventa però ad altissimo coefficiente di difficoltà, perché i padroni di casa – secondi della classe, risaliti a -2 dalla capolista Giana Erminio – si giocano la promozione in C. Va anche aggiunto che il Ravenna, atteso poi all’ultima giornata di campionato dal match casalingo contro il Lentigione, in caso di arrivo a pari punti, è in vantaggio col Forlì (2-1 e 2-1); è in parità col Real Forte Querceta (1-0 e 2-3, farà fede la differenza reti complessiva, in questo momento a leggero vantaggio dei versiliani); è in svantaggio col Corticella (1-3 e 0-1). Nel frattempo, in vista del match delle 15 contro il Ravenna, la Pistoiese ha chiamato a raccolta i propri sostenitori, praticando prezzi popolari (5 euro biglietto unico). La prevendita per il settore ospiti si chiude domani alle 19 sul circuito etes.it (a Ravenna bar Revenge).