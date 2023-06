Ravenna, rebus in difesa E davanti spunta Pavesi

Il Ravenna 2023-24 giocherà col 3-4-3. Questa è l’idea di base proposta da mister Gadda, su cui sta lavorando il ds Grammatica per assemblare l’organico. Non è tuttavia una idea ‘integralista’, nel senso che, il tecnico giallorosso, si terrebbe buona l’opzione del 5-3-2, proposta con risultati alterni – ma comunque sufficienti – nella scorsa stagione. Nello specifico, il 3-4-3 si presta a due declinazioni tattiche specifiche, legate alla fase offensiva, ovvero il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1. In pratica, l’attacco potrà prevedere un rifinitore dietro le 2 punte, oppure un centravanti (non necessariamente ‘fisico’) con due esterni a supporto. Ribadito il concetto – peraltro non ancora esplicitato – che budget e ambizioni del club di via della Lirica si sono ridimensionati, la prima condizione da soddisfare è quella dei 4 under obbligatori. Al momento, l’idea sarebbe quella di colmare gli slot nel ruolo di portiere, nei due esterni di difesa e nei due esterni di centrocampo. I due nomi nuovi del mercato giallorosso sono legati all’attacco. Il ds Grammatica avrebbe infatti messo le mani su Manuel Pavesi, ventiseienne mancino italo cubano, 7 campionati di serie D alle spalle, lo scorso anno al Bra (9 gol in 31 gare). Pavesi può giocare sia esterno destro del tridente, sia seconda punta. L’esterno sinistro – ma più verosimilmente rifinitore dietro le punte – sarà invece Umberto Nappello, 32 anni, 14 campionati alle spalle fra C e D, lo scorso anno al Breno fino a gennaio (13 presenze, 1 rete), poi al Fano (19 presenze, 2 reti). Per l’attacco, mister Gadda avrà a disposizione anche Mattia Tirelli, ventunenne di proprietà della Feralpisalò, reduce dal prestito al Brusaposto in D (33 presenze, 4 reti), nonché Matteo Vinci, classe 2005, prodotto della cantera giallorossa, che mister Gadda ha fatto debuttare nel corso della passata stagione. Per completare il reparto, all’appello mancherebbero due punte, di cui una over da far giocare titolare. A centrocampo, come detto, gli under andranno sugli esterni, mentre in mezzo giocheranno due over. Uno potrebbe essere Lussignoli, che però sta valutando le offerte del mercato. Per la difesa, a destra andrà il ventitreenne Umberto Agnelli, nelle ultime due stagioni titolare al Fanfulla e avversario dei giallorossi. A sinistra andrà il 2003 Magnanini, uno dei pochi confermati, mentre per il 2004 Spezzano bisognerà attendere la decisione del Crotone. Una chance, infine, potrebbe essere concessa a Boccardi – giocatore da tenere in considerazione per la qualità rapportata al prezzo – magari dopo averne valutato l’integrità fisica nel corso della preparazione precampionato. Preparazione che inizierà probabilmente il 24 luglio.