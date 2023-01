"Ravenna, risultati deficitari, ma ci rifaremo"

Per l’orgoglio, ma anche per la classifica. Il Ravenna torna in campo a 7 giorni di distanza dal pesante ko di Prato, per affrontare lo Scandicci, terzultimo della classe, con un solo punto di margine sulla zona retrocessione. Si gioca oggi pomeriggio, alle 14.30, al Benelli (arbitro Bonci di Pesaro; diretta a 2,29 euro su facebook). Il Ravenna tornerà in campo sabato prossimo a Salsomaggiore per l’anticipo della terza di ritorno, per avere un giorno in più di riposo in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 25 in casa contro l’Aglianese. Il match odierno, e anche l’avversario, non sono da sottovalutare. Gli ultimi risultati negativi (1 punto nelle ultime 3 gare, momento delicatissimo), hanno risucchiato i giallorossi a 4 punti dalla zona playout. Guidone e soci si troveranno di fronte uno Scandicci col coltello fra i denti, impegnatissimo nella lotta per evitare la retrocessione, ma anche in grande spolvero.

Nelle ultime 3 giornate infatti, i toscani hanno conquistato 7 punti (contro i 10 delle precedenti 17 gare...). Considerando l’inerzia, il Ravenna ha solo da perdere. Un successo rientrerebbe invece nella logica delle cose. Ecco perché servirà una prova di maturità e di concretezza. Ad esclusione di Spinosa e Tabanelli, mister Gadda ha la rosa a disposizione. Tutti gli acciaccati sono convocati, anche se – ad esempio – D’Orsi dovrà stringere i denti per rispondere presente alla maglia da titolare. In porta rientra Venturini. In difesa, conferma in vista per Boccardi al posto di Spezzano.

Mister Gadda resta convinto che il suo Ravenna avrà la forza per rialzarsi: "Squadra e, soprattutto il sottoscritto, siamo giudicati per i risultati. Onestamente, i risultati sono al di sotto delle aspettative. Però, resto convinto che, questa squadra, per le prestazioni e per il modo di giocare, abbia raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato. Abbiamo raccolto meno per mancanze nostre, dovute ad errori, a volte, individuali, e a peccati di gioventù, che dobbiamo aver la forza di concedere. Resto tuttavia fiducioso, perché questa squadra ha le forze per riprendersi. L’annata e il campionato sono complicati, perché le aspettative erano altre, però abbiamo il dovere di insistere su come stiamo lavorando, perché alla fine sono convinto che raccoglieremo".

Il tecnico giallorosso non crede all’ansia da prestazione: "È vero, siamo chiamati al riscatto dopo le sconfitte di Lentigione e di Prato. Ma, il dover vincere ‘per forza’, non credo che potrà creare problemi alla mia squadra. Dovremo centrare la prestazione e fare una grande partita sotto tutti profili". Nonostante il ‘momento’, e nonostante il fattore campo sia saltato molte volte al Benelli, per i bookmaker il Ravenna resta favoritissimo. La miglior quota per il successo dei giallorossi è appena 1,58. Il pareggio sale a 3,80 mentre la vittoria corsara dei toscani arriva fino a 5. La probabile formazione (5-3-2): Venturini; Lisi, Boccardi, Rinaldi, Magnanini, D’Orsi; Abbey, Capece, Lussignoli; Guidone, Marangon.