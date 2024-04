L’OraSì ritrova la vittoria all’ultimo respiro contro l’Eurobasket

Ravenna, 12 febbraio 2022 - Brava e fortunata l’OraSì che si aggiudica la difficilissima sfida con l’Eurobasket Roma per 81-80 sul filo di lana e prosegue la sua corsa a un posto tra le prime quattro. La partita è sempre intensa e avvincente e in nessun momento offre la sensazione che una delle due contendenti sia padrona del campo, con le squadre che si affrontano a viso aperto esibendo un approccio al gioco completamente diverso. Ragionato e condiviso quello dell’OraSì, veloce e basato sul talento individuale quello di Roma. Alla fine vince Ravenna cavalcando in momenti diversi i giocatori giusti, e affidandosi agli americani nel concitato finale dopo avere perso Cinciarini per espulsione. Ora Ravenna potrà vivere una domenica tranquilla aspettando i risultati delle altre. L’Eurobasket esibisce un approccio migliore alla gara e si prende subito il vantaggio. La difesa a zona dei capitolini mette sabbia negli ingranaggi giallorossi e sui ribaltamenti Pepe e Carroll colpiscono con continuità per il +9, 10-19. L’OraSì trova dalla panchina la linfa per reagire. Gazzotti si fa trovare pronto in almeno tre occasioni e converte in punti gli assist dei compagni, 17-21. Ma è in avvio di secondo quarto che Ravenna completa la rimonta. Cinciarini e Simioni segnano i canestri del 22-21, ma le brutte notizie arrivano dai tre falli di Oxilia dopo soli 12 minuti di gioco. L’Atlante non si scompone e sfodera una serie di buone combinazioni sulle quali la difesa di Ravenna appare in ritardo. Hill e Carroll finalizzano le transizioni offensive mentre Baldasso è l’unico a segnare da 3. Dall’altra parte l’OraSì sfrutta la maggiore fisicità di Simioni sul quintetto piccolo degli ospiti, tuttavia nessuna delle due squadre riesce a imprimere il proprio marchio sulla gara. Al 20’ è 38-37 Ravenna. La partita prosegue sugli stessi binari per tutto il terzo quarto. Ravenna prova a imporre il proprio gioco mostrando buona divisione delle responsabilità, ma Roma risponde colpo su colpo affidandosi alle sue individualità e al suo gioco veloce e imprevedibile.

La tripla di Schina prima del 30’ manda i capitolini avanti 60-62. Gli ospiti potrebbero anche allungare poiché sono sempre i primi a catturare i rimbalzi offensivi, ma non concretizzano i secondi possessi. Al contrario l’OraSì sfrutta le poche occasioni che ha per riprendersi il vantaggio. Lo fa con Sullivan e Cinciarini per il 67-64. Lo stesso capitano però si fa espellere a metà periodo dopo un fallo antisportivo che fa il paio con un tecnico fischiatogli in precedenza. Ravenna si compatta e trova in Oxilia un fattore decisivo sia in attacco che in difesa. Tuttavia l’Atlante non molla mai e trova soluzioni estemporanee con Pepe e Hill e si resta in pari fino alle battute finali. Qui Tilghman sale in cattedra: prima si inventa un paio di canestri nel traffico poi offre un assist al bacio per Sullivan, dopo la tripla di Pepe del 79-80. Il canestro del lungo giallorosso vale l’81-80 a 4” dal termine e, dopo il timeout di Crosariol, proprio Pepe scivola sull’ultimo possesso e non riesce a tirare per cercare il canestr o del sorpasso. Ravenna vince ancora meritatamente ma anche con un pizzico di fortuna. Stefano Pece ---------------- OraSì Ravenna 81 Atlante Eurobasket Roma 80 RAVENNA: Tilghman 15 (4/9, 1/5), Denegri 8 (1/5, 2/5), Sullivan 21 (8/10, 0/2), Simioni 11 (4/7, 0/2), Oxilia 6 (3/5, 0/1), Berdini (0/1, 0/1), Laghi ne, Giovannelli ne, Gazzotti 6 (2/3, 0/2), Cinciarini 14 (1/4, 3/5), Ciadini ne, Arnaldo (0/1 da 3). All. Lotesoriere. ROMA: Baldasso 8 /1/3, 2/6), Fanti 12 (3/9, 1/2), Hill 16 (8/15), Pepe 20 (2/5, 4/8), Carroll 15 (6/11, 1/5), Viglianisi 2 (1/4, 0/3), Schina 7 (1/3, 1/1), Pavone ne, Signorino ne. All. Crosariol. Arbitri: Moretti, Ciaglia, Praticò. Note - Parziali: 17-21, 38-37, 60-62. Espulso Cinciarini Tiri da due: Ravenna 23/44, Roma 22/50 Tiri da tre: Ravenna 6/24, Roma 9/25 Tiri liberi: Ravenna 17/22, Roma 9/12