Ravenna, sfida d’alta quota con la Pistoiese

Obiettivi diversi, risultati obbligati. Il Ravenna scende a Pistoia (stadio ‘Melani’, fischio d’inizio alle 15; arbitro Matina di Palermo, diretta streaming in chiaro sul canale youtube del club arancione) ancora padrone del proprio destino, ma si troverà di fronte un avversario obbligato a vincere per coltivare le speranze di annullare il -2 dalla capolista, e dunque aspirare alla promozione diretta. Il Ravenna, scivolato al 4° posto dopo il tonfo casalingo contro il Carpi, ha un solo punto di margine sul terzetto formato da Forlì (in casa contro la Sammaurese), Real Forte Querceta (a Budrio contro il Mezzolara) e Corticella (in casa della capolista). La formazione di mister Gadda deve assolutamente tornare da Pistoia con almeno un punto.

Diversamente, la strada per la ‘post season’ si potrebbe complicare, in base ovviamente ai risultati degli altri campi. A 180’ dalla fine della regular season, ci sono dunque 4 squadre per gli ultimi 2 posti della griglia playoff. Domenica prossima il Ravenna ospiterà il Lentigione. Non è poi da escludere che Pistoiese-Ravenna possa essere anche uno dei match di semifinale. Di certo, gli orange – oltre alla miglior difesa del campionato – sono nettamente la squadra più concreta nel girone di ritorno con 39 punti, davanti ai 30 della Giana, ai 29 del sorprendente Corticella (capace di sconfiggere Pistoiese e Ravenna), e ai 28 di Ravenna e Carpi. Mister Gadda ha introdotto i temi del match odierno: "Sarà comunque una bella partita, da giocare in un clima da categoria superiore e in uno stadio ‘vero’. La Pistoiese ha dimostrato di essere la squadra più concreta del ritorno, ma la promozione non dipende solo da loro. Il Ravenna? Ha tutte le armi per poter mettere in difficoltà l’avversario". Nella formazione anti Pistoiese, mancheranno lo squalificato Capece e gli infortunati Spinosa e Rinaldi. Sono annunciati almeno 6 under in campo. Grazioli ha recuperato dall’infortunio e potrebbe partire titolare, consentendo a Lisi di rinforzare il centrocampo. Abbey ha invece scontato il turno di squalifica.

"Nel ruolo di play – ha aggiunto il tecnico giallorosso – giocherà Lussignoli, che ha sempre fatto bene e che può ricoprire con profitto quella zona del campo". Considerando gli ‘obblighi’ dei padroni di casa e il trasporto del pubblico (biglietti popolari a 5 euro in ogni settore), il Ravenna potrebbe essere chiamato ad una partita di contenimento: "Nonostante l’assenza di Macrì, la Pistoiese è forte in tutti i reparti. Per quanto ci riguarda dovremo centrare la prestazione e concentrarci molto bene sulla fase di non possesso". All’andata finì 1-1, con Abbey abile, allo scadere, a pareggiare il gol di De Biase, segnato a metà ripresa. Una volta tanto il Ravenna parte senza i favori dei pronostici. I bookmaker quotano a 3,30 la vittoria corsara dei giallorossi. Il pareggio è il risultato ritenuto meno probabile, con una quota di 3,40. Il successo dei padroni di casa è invece a 1,95. La probabile formazione (5-3-2): Venturini; Grazioli, Boccardi, Tafa, Luciani, D’Orsi; Abbey, Lussignoli, Lisi; Marangon, Guidone.