Ravenna si rilancia Batte Fermo e ora è terza

Ravenna Pallanuoto batte 14 a 10 Fermo Nuoto (3-5; 8-5; 11-7 i parziali) e si rilancia in classifica. I bizantini piazzano l’allungo decisivo nel secondo quarto con parziale di 5-0, potendo poi gestire il vantaggio fino alla fine. "I nostri avversari sono partiti molto forte con un gioco che avevamo previsto e sul quale avevamo lavorato in settimana – afferma mister Vladimir Cukic –. All’inizio non siamo riusciti a mettere in pratica il lavoro fatto, ma poi già dal secondo periodo siamo riusciti a difendere meglio e a ripartire in contropiede. Era importante tornare alla vittoria dopo l’occasione persa contro la capolista". Sabato i ravennati sono attesi dalla trasferta in casa del Team Marche Pallanuoto Moie in programma alle 18.45. Classifica: PN Tolentino 42; Jesina Pallanuoto e Rari Nantes Bologna 36; Ravenna Pallanuoto 22; Team Marche PN Moie 18; Rari Nantes Romagna 15; Blu Gallery Team San Severino14; US Persicetana 13; Fermo Nuoto e Pallanuoto 11; Pol. Pian del Bruscolo 0.