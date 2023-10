Ravenna "Sono un guerriero, il gol è vita"

"Cercavo questo gol da un po’ di tempo". Antonio Sabbatani, centravanti classe 2002, ha messo la ciliegina sulla torta. Alternativa da scoprire nella batteria degli attaccanti – ma solo perché al debutto in categoria – il centravanti manfredo, giunto dal Medicina, dove l’anno scorso aveva segnato 17 reti, ha firmato la rete del 2-0, allo scadere del vittorioso match di domenica contro il Sangiuliano City. Un gol, tra l’altro, di pregevole fattura: "Sono un attaccante. E, per gli attaccanti, il gol è la vita. Per fortuna, in queste prime partite, siamo riusciti a vincere. Le cose stanno andando bene, quindi l’aspetto ‘realizzativo’ era da mettere al 2° posto delle priorità. Vincere, col corredo del gol, è tuttavia il massimo. Vedere la palla entrare è stata una soddisfazione enorme". Sabbatani tornerà molto utile nei mesi invernali, quando i campi diventeranno pesanti: "Per caratteristiche, mi piace lottare su tutti i palloni. Non mi faccio intimidire da difensori, anche più prestanti fisicamente di me. Del resto, è questo il mio modo di giocare. ‘Fare la guerra’ è quello che mi piace di più. Coi campi pesanti sono situazioni che possono crearsi. Il salto di categoria? È evidente, la differenza più grande è a livello fisico, ma anche di conoscenza del calcio. Fino allo scorso anno, in Eccellenza, potevo gestirmi, anche con azioni in solitaria o aspettandomi l’errore dell’avversario. Adesso che mi vado a confrontare con avversari di diverso spessore, bisogna alzare il livello, giocare sull’abilità individuale e sul minor tempo a disposizione".

La dinamica del gol l’ha raccontata lo stesso Sabbatani: "Quando ho stoppato il pallone, la mia idea era di andare sul sinistro e incrociarla, poi ho visto che Sare mi è venuto dietro, facendo un gran movimento in sovrapposizione. Il difensore avversario l’ha seguito; a quel punto mi si è aperto lo spazio, mi sono spostato e... Sì, volevo metterla lì. Magari non avrei immaginato sarebbe finita proprio all’incrocio dei pali, però l’idea era quella di calciare la palla a giro. In ogni caso, l’importante è che sia entrata. Un gol ‘alla Sabbatani’? Devo ammettere che, solitamente, ho segnato da opportunista in area di rigore, oppure partendo da lontano in progressione". E infine la dedica per il 1° gol in serie D, al pari di quello di Magnanini, che aveva sbloccato il risultato poco prima della mezzora della ripresa: "Dedico questo gol a me stesso, perché l’ho cercato e l’ho inseguito. Ci speravo e ce l’ho fatta. È stata una liberazione. Lo dedico anche a tutta la mia famiglia, che era in tribuna, e che mi ha sempre seguito e sostenuto. A fine partita ho esultato con loro e mi sono messo a piangere".