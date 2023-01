Ravenna, sotto col Prato Ma la coperta è corta

Il Ravenna affila le armi. Comincia infatti domani a Prato il girone di ritorno del campionato di serie D. I giallorossi lo affronteranno con un organico rinnovato rispetto a quello di inizio stagione, ma anche in formato ‘small’. Fra infortuni, defezioni e saldo arrivi-partenze al mercato di riparazione, la coperta è cortissima. Per cercare di allungarla, il ds Grammatica sta tentando di chiudere il cerchio per un difensore classe 2003, in grado di fungere da alter ego di Magnanini per il ruolo di ‘braccino’ di sinistra del 5-3-2. La trattativa più avviata è quella con Francesco Luciani, marchigiano di Recanati, cresciuto nel vivaio dell’Ascoli, dove si è messo in evidenza nel campionato di Primavera 2. Quest’anno era approdato alla Fermana, in serie C, ma non ha trovato spazio. Deve dunque ancora debuttare coi ‘grandi’, e Ravenna potrebbe essere l’occasione giusta. Se Grammatica riuscirà a concludere positivamente la trattativa, Luciani sarebbe il sesto volto nuovo dal mercato di riparazione. Dalla serie D sono arrivati Akileu Ndreca (Clodiense) e Michele Rinaldi (United Riccione); dall’Eccellenza è giunto Daniele Melandri (Imperia); dal listino degli svincolati sono stati ingaggiati Giorgio Capece e Filippo Boccardi. A fronte di questi arrivi, ricordiamo le 7 partenze, ovvero Montuori (Aglianese), Rivi (Campodarsego), Sabelli (Lupa Frascati), Bachini (Seravezza), Carrasco (Correggese), Gigli (Correggese) e Terigi (Ghiviborgo), oltre al 2004 Andreani finito al Classe in Eccellenza. La truppa giallorossa si è allenata anche ieri mattina. Da preparare c’è la trasferta di Prato, ma anche un mese di gennaio particolarmente impegnativo, con 5 gare, fra cui anche un turno infrasettimanale (mercoledì 25, Ravenna-Aglianese).

Mister Gadda lamenta il solo forfait di Spinosa (ancora 10 giorni di stop col ‘tutore’ al ginocchio infortunato, poi comincerà la rieducazione), ma i ‘problemini’ assortiti non mancano. Soprattutto Tabanelli, ma anche Lisi, D’Orsi e Grazioli non sono infatti al meglio. La coperta, come detto, resta corta, anche se gli elementi in rosa (in particolare gli over) sono di buona qualità per la categoria. Nelle ultime ore poi, il tecnico giallorosso è stato dotato anche di un vice, carica che era ancora ‘vacante’. Si tratta di Stefano Baldoni, classe 64, ex difensore del Siena, docente dei corsi speciali di Coverciano per la squadra dei calciatori senza contratto, ex vice allenatore in B a Frosinone e Ascoli; in C a Teramo e Grosseto; in D alla Recanatese.

Ha lavorato con Massimo Gadda alla Spal in C2 nel 2013-14, ma vanta anche significative esperienze nel settori giovanili di Ascoli (Primavera), Ancona, Gubbio e Giulianova, nonché una ‘presenza’ nello staff del ct Cabrini agli Europei femminili in Olanda che si sono giocati nel 2017.