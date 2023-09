Ravenna, subito la corazzata Pistoiese E per Gadda è già emergenza infermeria

La vigilia di Ravenna-Pistoiese corre sul filo dell’attesa. Della carica agonistica. Ma anche della consapevolezza. Oltre ad essere il debutto stagionale, e un match storicamente mai banale (giocato anche in serie B), la sfida di domani pomeriggio al Benelli propone subito una delle candidate alla promozione. Ecco perché Ravenna-Pistoiese è un match di cartello. Mister Massimo Gadda ha qualche problema da risolvere. Il tecnico giallorosso sa in partenza che dovrà rinunciare agli squalificati Alluci e Cordaro, oltre all’infortunato Magnanini, messo ko da un problema muscolare.

L’antivigilia del debutto stagionale ha tuttavia portato con sé contrattempi muscolari anche per Campagna (c’è fiducia per un eventuale recupero in extremis) e, soprattutto, per Rrapaj (più complicato il suo utilizzo, se non assumendosi qualche rischio). Posto che in porta dovrà giocare obbligatoriamente Rossi, gli under da schierare saranno gli esterni Marino (2005) e Mancini (2004), il centrale Gobbo (2004) e l’attaccante Vinci (2005). Anche i toscani lamentano qualche problema (l’attaccante argentino Marquez e il mediano Davì sono squalificati), ma la rosa è talmente di qualità che le alternative non mancano. Al centro dell’attacco gioca il 2001 La Monica. L’esterno sinistro è l’ex riminese Piscitella, mentre a destra gioca l’italo marocchino Oubakent, ex gioiellino del Corticella con cui ha segnato 10 reti l’anno scorso (uno anche al Ravenna nel blitz 1-3 del Benelli). L’alternativa è di qualità per queste categorie, ovvero Ferrandino, anche lui reduce da 10 reti con l’Arconatese. A dirigere le operazioni in mezzo al campo c’è l’ex riminese Tanasa, mentre al centro della difesa c’è l’altro argentino Salto. Fra i pali, le prospettive sono diverse rispetto a quelle del Ravenna, poiché mister Consonni può scegliere se schierare l’over Valentini o l’under Ricco, che tra l’altro è un ex. Il bilancio dei 42 precedenti è leggermente a favore degli ‘orange’, che conducono con 14 vittorie, 17 pareggi e 11 sconfitte. La sfida più ‘fresca’ è quella dello scorso campionato, quando il Ravenna, pareggiando 1-1 al ritorno al ‘Melani’, rovinò la festa ai toscani. Stesso risultato all’andata, coi giallorossi abili a pareggiare in zona Cesarini grazie alla rete di Abbey. Oltre ai match di serie B (quello del giugno 2000 al Benelli, con la vittoria corsara 1-2 della Pistoiese, costò di fatto la retrocessione del Cesena), nel giugno 1995 la sfida fra Ravenna e Pistoiese decise anche l’esito di una semifinale playoff di C1 (0-0 e 1-0) a favore dei toscani. Per domenica pomeriggio, la Questura ha stabilito i divieti di sosta e transito (compresi i residenti) in piazza Sighinolfi, via dei Bersaglieri e via Punta Stilo. Divieto di sosta in via Cassino, ma i residenti possono transitare.