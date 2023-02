Ravenna, terza gara in otto giorni

È un Ravenna ‘clamorosamente’ ridotto ai minimi termini, quello che, oggi pomeriggio, al Benelli (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Schmid di Rovereto; biglietti a 10, 15, 18 e 30 euro; diretta a 2,29 euro su face book), riceve la visita della Correggese. È il terzo impegno in 8 giorni, e i giallorossi ci arrivano col petto gonfio dopo le 2 vittorie consecutive contro Crema e Giana; ma anche dopo 6 turni utili di fila. La classifica dice... -1 dalla zona playoff. Che, considerando la situazione – di organico e di classifica – di un mese fa (10° posto a +4 sulla zona playout e -5 dalla zona playoff), ha quasi del prodigioso.

C’è però da fare i conti con la stretta attualità. Fra squalifiche (Marangon, Abbey, Magnanini), infortuni (Spinosa, Pipicella, Rinaldi, Boccardi) e giocatori con autonomia limitata (Tabanelli e Lussignoli), mister Gadda ha appena 13 giocatori impiegabili ‘full time’, fra cui due portieri. Il tecnico giallorosso ha dunque le mani legate, forse ancor più delle precedenti sfide, quando andò vicinissimo al colpaccio contro Aglianese e Fanfulla. In questa fase, il Ravenna ha comunque dato prova di grande concretezza e di un altrettanto grande spirito di sacrificio. La qualità del gioco, per stessa ammissione del tecnico, non è stata eccelsa, ma, sul piano dell’agonismo, la versione 2023 della formazione giallorossa ha dato prova di... esserci.

"Contro la Giana – ha commentato il mister – abbiamo disputato una buona partita, giocando da squadra. Sul piano ‘estetico’ però, abbiamo giocato meglio altre volte". Poi c’è da fare i conti con la Correggese, annunciata in ottimo stato di forma (5 risultati utili consecutivi). L’arrivo di Antonio Soda – allenatore con un curriculum di tutto rispetto fra i professionisti, ex giallorosso per 37 giorni in Prima divisione di Legapro fra marzo e maggio del 2010 – ha contribuito alla svolta. Col nuovo tecnico, i reggiani hanno racimolato 24 punti in 15 gare. Tanto per fare un paragone, Gadda è a quota 24 punti in 14 gare.

"Affrontiamo una squadra competitiva e temibile – ha ripreso Gadda – capace di subire un solo gol, peraltro su calcio piazzato, nelle ultime 5 giornate. Ho parlato alla squadra e sanno come la penso sull’approccio che dovremo avere a questo match. Siamo di nuovo in difficoltà dal punto di vista numerico, ma io sono molto fiducioso, perché gli effettivi a disposizione, stanno bene e hanno dimostrato tutti di essere competitivi". La formazione è praticamente fatta. L’unico dubbio riguarda il ballottaggio fra Tabanelli e Melandri, che comunque si alterneranno in corso d’opera. In difesa, torna Luciani per Magnanini. In panchina andranno tutti i baby della cantera, qualcuno anche con prospettiva di essere chiamato in causa, come già successo per Calandrini, gettato nella mischia con Fanfulla e Crema, in contesti non certamente da ‘risultato acquisito’. La probabile formazione (5-3-2): Venturini; Grazioli, Tafa, Milani, Luciani, D’Orsi; Ndreca, Capece e Lisi; Guidone, Melandri.