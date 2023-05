Ravenna, tonfo indolore con la Jesina

Ravenna Pallanuoto

4

Jesina Pallanuoto

9

RAVENNA: Gentile, Giulianini (1), Moschini, Amore, Bandini, Baroncelli, Allegri, Valentini (2), Ciccone (2), Tirelli, Agatensi, Bartocci, Cimatti. All.: Cukic.

JESI: Busacca, Zannini G. (1), Mattei (2), Gambelli, Zannini L. (4), Ciampichetti (2), Gara, Mancinelli, Moreschi, PAolucci, Mocchegiani, Zannini T, Nitrati. All.: Trumbic.

Parziali: 0-2; 0-2; 2-3

La Ravenna

Pallanuoto perde l’ultimo incontro casalingo della stagione, cadendo 4-9 contro la Jesina Pallanuoto, formazione in corsa per i playoff. Pur privi di Catalano, squalificato, e di Merlo, ancora infortunato, i giallorossi sono scesi in acqua ben preparati e, sin dall’inizio hanno espresso un gioco molto ben organizzato e una difesa attenta, contro un avversario di ottimo livello. Decisivo è stato l’ultimo quarto dove gli ospiti hanno piazzato l’allungo decisivo.

"Era una partita molto difficile e lo sapevamo – afferma coach Vladimir Cukic -. Loro stanno lottando per arrivare ai play off e giocarsi la promozione in serie B, ma noi siamo molto cresciuti durante la stagione ed avevamo preparato bene la partita. Peccato non essere riusciti a concretizzare il gioco creato nei primi due quarti di partita." Sabato i giallorossi saranno ospiti del Pian del Bruscolo, fanalino di coda del campionato, ancora a zero punti, si gioca a Pesaro alle 19.45.

Classifica: PN Tolentino 45; Jesina Pallanuoto e Rari Nantes Bologna 42; Ravenna Pallanuoto 25; Team Marche PN Moie 18; Blu Gallery Team San Severino e Fermo Nuoto e Pallanuoto 17; US Persicetana 16; Rari Nantes Romagna 15; Pol. Pian del Bruscolo 0.