Ravenna, tra le certezze c’è Venturini

Giacomo Venturini, classe 2004, è una delle rivelazioni del Ravenna di quest’anno. Partito come vice di Fontanelli, ha vinto il ballottaggio, guadagnandosi la fiducia di mister Gadda che, fin dalla prima gara della nuova gestione, lo ha immediatamente promosso titolare. Nella girandola di cambiamenti tattici e di rosa, è in pratica l’unico del reparto arretrato – assieme a Grazioli – ad aver conservato con costanza e continuità il posto da titolare.

Venturini, il 4° posto in classifica e la zona playout. Qual è stato il segreto per aver dato un senso alla stagione?

"Non credo ci siano segreti, ma solo la voglia del gruppo e di tutto lo staff di non mollare mai. Ogni giorno ci siamo allenati al massimo delle nostre capacità e adesso stiamo raccogliendo qualche frutto. Il percorso però è ancora lungo e possiamo fare ancora tanto".

La vittoria contro la Sammaurese com’è stata costruita?

"Durante la settimana, questa sfida è stata preparata nei dettagli. Domenica abbiamo portato in campo lo studio analitico dell’avversario. Anche a livello di atteggiamento, siamo stati tutti molto bravi, mostrando un approccio adeguato alla partita".

La difesa è il reparto che, più di tutti, ha cambiato moduli e interpreti. Come si è arrivati alla quadratura del cerchio?

"È vero, in difesa abbiamo cambiato spesso modulo e interpreti, ma il comune denominatore è parso evidente: chiunque è stato chiamato in causa, ricoprendo anche più ruoli, è sempre stato all’altezza e ha sempre risposto presente. Tutti ci siamo fatti trovare pronti. Negli ultimi tempi possiamo dire di aver trovato una formula che funziona, dunque speriamo di continuare su questa strada".

Nelle ultime 6 giornate, la difesa ha incassato 3 gol a Forte dei Marmi e un rigore a San Mauro Pascoli. Com’è stato possibile?

"Aver incassato pochi gol nelle ultime giornate credo proprio sia merito del lavoro svolto dall’intero reparto difensivo, e non solo. Tutta la squadra infatti si mette a disposizione, anche nella fase di non possesso, difendiamo tutti insieme".

Quello di domenica è stato l’8° rigore ‘contro’, a fronte dei 6 a favore. La difesa del Ravenna è davvero così fallosa?

"Effettivamente, il numero di rigori che ci hanno fischiato ‘contro’ è alto. Non credo sia un problema legato al fatto che la difesa è fallosa. Si tratta principalmente di situazioni legate ad episodi".

Il bilancio del suo collega Fontanelli è di 3 rigori e 3 gol subiti; il suo, invece, è di 5 rigori e 1 parato, a Lodi contro il Fanfulla. Si poteva fare meglio?

"Si può sempre migliorare, ma è anche vero che, per i portieri, sui calci di rigore, è molto difficile negare il gol. Bisogna riconoscere anche l’abilità degli attaccanti avversari".

Al termine della regular season mancano 8 turni. L’obiettivo playoff è alla portata. Il margine è già cresciuto in 2 settimane. Con quali stimoli si affrontano gli ultimi 2 mesi di gare?

"Affrontiamo le ultime gare della stagione con la stessa mentalità con cui abbiamo approcciato finora le gare precedenti, cercando sempre di ottenere il massimo. Sappiamo in partenza che, in qualche occasione, sarà più complicato, anche se, va aggiunto che, finora, non abbiamo mai giocato partite ‘semplici’".