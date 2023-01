Ravenna, un blitz esterno che vale oro

SALSOMAGGIORE

1

RAVENNA

3

SALSOMAGGIORE (4-1-4-1): Frattini, Ziliotti (33’ st Pedretti sv), Bran, Furlotti, Morigoni, Papi, Brasacchio (15’ st Selloum), Orlandi (11’ st Habachi), Fortunati, Berti (22’ st Djibril, 37’ st Lasagni), Bernasconi. A disp.: Mora, Leoni, Aissaoui, Dattaro. All.: Bonini.

RAVENNA (3-5-2): Venturini, Spezzano, Rinaldi, Magnanini, Grazioli (31’ st Luciani), Lisi, Lussignoli (33’ pt Guidone), Capece, Abbey (37’ st Calandrini), Ndreca, Marangon (22’ st Melandri). A disp.: Fontanelli, Ravaglia, Correnti, D’Orsi. All.: Gadda.

Arbitro: Grassi di Ravenna.

Marcatori: 9’ pt Abbey (R), 45’ pt Grazioli (R), 3’ st Zioliotti (S), 10’ st Guidone (R).

Note - Al 35’ st Frattini (S) respinge un rigore a Melandri (R). Spettatori 100 circa. Ammoniti: Grazioli (R), Guidone (R), Capece (R), Magnanini (R), Morigoni (S). Angoli: 6-4 per il Ravenna. Recupero: pt 2’, st 5’.

Torna a fatturare moneta sonante il Ravenna, che dopo essersi destato grazie al 2-0 rifilato allo Scandicci porge lo stesso trattamento a un Salsomaggiore che pure le ha provate tutte per evitare di andare incontro una volta di più al suo destino. Il 3-1 finale è una fotografia abbastanza esatta di quel che ha detto la sfida del ’Francani’, dove l’emergenza è stata fedele compagna di viaggio dell’undici di Gadda, che ha perso per strada, causa guai muscolari, anche Lussignoli. Ma che almeno può dire di aver finalmente ritrovato una squadra capace di lottare su ogni pallone, e soprattutto brava a far quadrare i conti. Con 6 punti nelle ultime due giornate i giallorossi hanno ripreso a marciare verso la zona play-off.

A Salsomaggiore mister Gadda ha schierato Abbey largo a sinistra, con Ndreca preferito a Guidone in avanti, in coppia con Marangon. Dietro tocca a Spezzano, mentre Lussignoli ha in mano le chiavi della regia. Si capisce subito che lo spartito della gara sarà quello che tutti immaginavano: Salso coperto e dedito solo a ripartire, Ravenna chiamato a costruire e, se possibile, a non prendere troppi rischi. Al primo affondo Lussignoli innesca Ndrea a sinistra, Abbey converge al centro e, servito dal compagno, da distanza ravvicinata non si fa pregare, timbrando il cartellino.

Marangon poco dopo andrebbe anche a un passo dal raddoppio (tiro a giro col mancino a lato di un niente), poi sempre Marangon innesca Grazioli che di testa spedisce la palla appena fuori dallo specchio. Grazioli è bello caldo e allo scadere trova il gol con un bel diagonale dopo un inserimento coi tempi giusti da destra. Sembra tutto facile per il Ravenna, ma complicarsi la vita è una faccenda di un attimo: Bernasconi in avvio di ripresa pesca Ziliotti che da due passi trafigge Venturini, e il Salso si rianima. A chetarlo ci pensa Guidone, che si procura l’angolo dal quale arriva puntuale l’incornata sottomisura (su sponda di Ndreca) che vale il nuovo allungo. Il poker ci potrebbe anche stare, ma a 10’ dalla fine Melandri si fa parare da Frattini il rigore che avrebbe chiuso una gara che non vive più di ulteriori sussulti.