Ravenna, un punto con qualche sofferenza

MEZZOLARA (4-3-1-2): Malagoli, Fiore, Dall’Osso, Ndiaye, Garavini; Bovo, Landi, Rosselli; Dalmonte (20’ st Russo); Fiorentini, Jassey (43’ st Giannini). A disp.: Wangue, Mari, Montesi, Panzacchi, Lombardi, Bocchialini. All.: Nesi.

RAVENNA (3-5-2): Venturini; Tafa, Milani (34’ st Lussignoli), Magnanini; Lisi (1’ st Melandri), Abbey (34’ st Vinci ), Capece, Spinosa, D’Orsi; Marangon, Ndreca (25’ st Boccardi). A disp.: Fontanelli, Luciani, Spezzano, Pipicella, Grazioli. All.: Gadda.

Arbitro: Colaninno di Nola 5,5.

Marcatori: 33’ pt Dall’Osso (M), 12’ st Abbey (R).

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Bovo (M), Dalmonte (M), Abbey (R), Dall’Osso (M). Angoli: 6-3 per il Ravenna. Recupero: pt 1’, st 5’.

Non è una bestia nera, ma ci va comunque tanto vicino. Perché quando incontra il Mezzolara il Ravenna sa di dover fare una fatica bestiale per riuscire a volgere a proprio favore la contesa. Stavolta quantomeno riesce a limitare i danni grazie all’inzuccata con la quale Abbey a inizio ripresa rimedia alla sbavatura (l’unica della prima frazione) che aveva consentito a Dall’Osso di spingere i budriesi avanti. Alla fine Gadda può consolarsi al pensiero di aver mosso la classifica, anche se nelle intenzioni avrebbe voluto staccare il Carpi e mettere il naso davanti al Forlì, rivale della corsa per il terzo posto. Tutto sommato il pari dello ’Zucchini’ non fa una grinza, e certifica una volta di più la necessità di doversi spingere oltre i propri limiti per avere ragioni di compagini che pure si giocano una fetta importante della loro stagione (e la classifica del Mezzolara è piuttosto esplicativa al riguardo). La sofferenza dell’ultimo quarto d’ora si spiega anche con la volontà dei padroni di casa di andare a caccia della posta piena, requisito necessario per evitare di ritrovarsi nei guai. Ma il Ravenna ha saputo resistere, e pure accontentarsi.

Senza Guidone, appiedato dal giudice sportivo, in avanti a far coppia con Marangon c’è Ndreca, riportato nella sua posizione naturale. Fascia al braccio di Spinosa, ma poco o nulla da segnalare nella prima mezzora, con un’imbucata di Abbey per D’Orsi che illude i giallorossi di poter trovare un varco, subito però rispediti al mittente dall’attenta difesa di casa. Con Dalmonte in marcatura fissa su Capece, la fonte del gioco romagnola è imbrigliata a dovere, ma il problema è che al 33’ il primo corner a favore del Mezzolara frutta la rete del vantaggio, con Dall’Osso che sul primo palo anticipa tutti e fa secco Venturini. Ndreca prova subito a rispondere ma Ndiaye gli mura la conclusione, così nella ripresa quando Gadda si presenta con Melandri al posto di Lisi si capisce che la sua intenzione è quella di aumentare l’arsenale offensivo. Mossa che paga in fretta dividendi, perché D’Orsi e Marangon mandano segnali bellicosi all’indirizzo di Malagoli, che al 12’ capitola quando Abbey si fionda su una palla impennata da una strana deviazione su un tiro di Spinosa. Ai locali l’1-1 non serve a molto: Dalmonte e Roselli hanno subito un pallone a testa per rimettere i padroni di casa davanti, poi Melandri fa il break e sfiora la porta da posizione invitante. Il finale però è tutto di marca budriese con Fiorentini che col mancino spedisce a lato prima del ’giallo’ finale, su un presunto tocco col braccio di Tafa in area non sanzionato.