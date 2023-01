Ravenna, un’identità ancora da trovare

Alla ricerca di stimoli. È questo il nuovo obiettivo del Ravenna, che ora dovrà dare un senso alla stagione. Il sogno della promozione resterà nel cassetto almeno fino alla prossima estate, perché ormai, con 20 punti di ritardo dalla Giana Erminio, e con 9 squadre da scavalcare, nemmeno il più inguaribile degli ottimisti riuscirebbe a sposare una simile prospettiva. Resterebbe il ‘contentino’ dei playoff che, matematicamente, sono ancora raggiungibili. Cinque punti di ritardo, e 5 avversarie da mettersi dietro le spalle, non sarebbero una missione impossibile. Ma, col ritmo intrapreso, e con tutti gli indicatori che restano negativi, ci vorrebbe un miracolo. Al momento, la svolta non c’è stata. Il club di via della Lirica ha cambiato allenatore (17 punti in 11 gare con Serpini, alla media di 1,54 punti a partita; 10 punti in 8 gare con Gadda, alla media di 1,25 a partita), senza effettivi benefici. Poi è stata messa mano alla rosa. Robuste le modifiche nell’organico, con le 7 partenze di Montuori, Rivi, Sabelli, Bachini, Carrasco, Gigli e Terigi, cui si è aggiunta quella del baby Andreani. Gli arrivi sono stati 6, ovvero Ndreka, Rinaldi, Melandri, Capece, Boccardi e Luciani, cui bisogna aggiungere il ‘cioccolatino’ Tabanelli, convinto a fine settembre a sposare la causa, ma fuori dai giochi da 6 turni (più la sosta natalizia) dopo aver deliziato il pubblico con giocate da categorie superiori. Tutti i tentativi per raddrizzare la situazione sono stati compiuti.

Anche il modulo è stato girato e rigirato come un calzino. Serpini ha proposto sette volte il 4-3-1-2, ma ha giocato anche col 4-3-3 (due volte), col 4-4-2 e, una volta, pure col 5-3-2. Gadda ha cominciato col 4-3-3, e l’impatto è stato incoraggiante (vittoria a Sant’Angelo Lodigiano), ma poi, complici anche le due sconfitte consecutive contro Mezzolara e Bagnolese, si è virato sul 5-3-2, nel tentativo di risolvere – o quantomeno ‘gestire’ – i problemi difensivi. Anche in questo caso, l’impatto è stato positivo, con le due vittorie consecutive contro Forlì e Carpi, poi però l’effetto sorpresa è svanito.

Il pareggio casalingo contro la Pistoiese, e due ko consecutivi a cavallo della sosta contro Lentigione e Prato, hanno riportato il Ravenna in stato confusionale. Con appena 4 punti di margine sulla zona playout, i giallorossi è bene che non si rilassino troppo. Dover cambiare in corsa obiettivi e prospettive, ed essere costretti a confrontarsi con avversari che hanno l’acqua alla gola – come ad esempio lo Scandicci, terzultimo a +1 sulla zona retrocessione, tra l’altro di scena proprio domenica al Benelli – potrebbe diventare pericoloso. Meglio tenere gli occhi aperti e provare pudore nel nominare l’obiettivo salvezza. L’auspicio è che mister Gadda possa recuperare tutti gli acciaccati, in particolare il portiere Venturini e il difensore Spezzano. Grazioli tornerà disponibili full time, mentre Tabanelli e Spinosa resteranno ai box.