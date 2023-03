Ravenna, uomini contati contro il Sant’Angelo

È un’ emergenza continua quella che attanaglia il Ravenna in questa fase della stagione. Certo, non siamo più ai livelli del mese scorso, quando mister Gadda rinunciò contemporaneamente anche a 8 elementi della rosa, ma il tecnico giallorosso, per la sfida casalinga di domani alle 14.30 contro il Sant’Angelo, dovrà comunque inventarsi qualcosa, soprattutto in difesa. Oltre alle assenze annunciate di Rinaldi (campionato finito) e Pipicella (fermo dal 15 gennaio per una grave lesione al bicipite femorale della coscia destra), sono infatti scontati anche i forfait del centrale Boccardi e del terzino destro Grazioli (ematoma sottocutaneo alla coscia), usciti entrambi piuttosto malconci dalla infruttuosa trasferta di domenica scorsa a Bologna contro il Corticella.

Senza dimenticare che il mediano Spinosa, in campo per pochi istanti dopo 11 giornate in infermeria, ha ancora un minutaggio limitato, e non potrà essere utilizzato dall’inizio. Per organizzare la linea difensiva, mister Gadda non ha troppe alternative. Il rientro di D’Orsi sulla fascia mancina consentirà di spostare al centro Magnanini. Gli altri due centrali saranno Tafa e Milani, mentre sulla fascia destra verrà adattato Lisi, impiegato già due volte in quella posizione, anche se in partite da dimenticare per il risultato (sconfitte esterne a Sorbolo contro il Lentigione e a Prato, fra la fine dell’andata e l’inizio del ritorno). Lisi è comunque il jolly più versatile della rosa.

Oltre ad assolvere all’obbligo della quota under 2001, è stato utilizzato con profitto nei ruoli di terzino destro, terzino sinistro, mezzala destra e mezzala sinistra, sia con Serpini, sia con Gadda; sia nel 4-1-3-2, sia nel 4-3-3, sia nel 5-3-2. Quella col Sant’Angelo sarà una sfida vera. I giallorossi, quarti in solitaria, in piena zona playoff, ma con appena 2 punti di margine sullo United Riccione, ospitano un Sant’Angelo impegnatissimo nella lotta per evitare i playout. I lodigiani, in serie utile da 3 turni (una vittoria e 2 pareggi) sono quintultimi, a -2 dalla zona salvezza.

All’andata, al debutto di Gadda in panchina, decise un gol di Spinosa, segnato a metà ripresa, su assist di Guidone. Per la sfida di domani al Benelli, il Ravenna ha aderito all’iniziativa benefica ‘Facciamo squadra, viaggiamo insieme’, promossa dall’associazione di volontariato Spazio 104 Insieme, in occasione della Pasqua 2023. Allo stadio Benelli sarà attivo un banchetto dove poter trovare in vendita le uova. Il ricavato andrà a finanziare l’acquisto di un pulmino col quale poter trasportare i ragazzi ai loro eventi sportivi. Nel frattempo è stata attivata la prevendita per il match di domani. Online sul circuito vivaticket; in presenza al bar Revenge e da Desiderando viaggiare, sono disponibili i tagliandi a prezzo scontato: tribuna Corvetta 25 euro invece di 30; tribuna laterale 15 euro invece di 18; parterre 12 euro invece di 15; curva mero 8 euro invece di 10.