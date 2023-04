Ravenna verso il derby: è operazione sorpasso

È iniziato il conto alla rovescia per il derby di domenica al Morgagni. Il derby numero 96 della storia, oltre che una sfida di campanile, è anche uno scontro diretto, che potrebbe riproporsi nei playoff. Nonostante la classifica (Forlì terzo con 53 punti; Ravenna quarto con 52), le due rivali non se la passano troppo bene. I giallorossi sono reduci dal pareggio di Budrio col Mezzolara e dal clamoroso ko interno con la Bagnolese, penultima della classe, capace di ‘soffiare’ 6 punti su 6 ai ravennati. Sta sicuramente peggio il Forlì, in crisi di risultati da un mese. Dopo il pareggio interno contro il Mezzolara (2-2), i biancorossi hanno inanellato 3 sconfitte consecutive contro Real Forte Querceta, Correggese e Aglianese.

Il calendario delle ultime 4 giornate sorride tuttavia ai forlivesi, che dovranno affrontare United Riccione, Sammaurese e Crema. Al Ravenna toccheranno invece Carpi, Pistoiese e Lentigione. Nel frattempo un piccolo giallo ha animando ieri la prevendita del match del Morgagni. Il Forlì, come evidenziato da un comunicato sul proprio sito poi repentinamente modificato, ha riservato ai tifosi del Ravenna il tradizionale spicchio di gradinata, con accesso da via Campo di Marte. Il prezzo di 12 euro ha sollevato qualche protesta dei tifosi giallorossi. Proteste peraltro legittime perché, a norma di regolamento, "il prezzo del biglietto di ingresso per il suddetto settore – si legge nel Comunicato ufficiale n.15 del 2 settembre 2022 della Lnd – dovrà essere determinato dalle società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali". Poiché, come da comunicato ufficiale del Forlì Fc pubblicato anche sulla pagina facebook poi modificata, il prezzo della gradinata – ovvero il settore più economico del Morgagni – riservato agli sportivi forlivesi è di 7 euro, si evince che c’è disparità di trattamento. Dalla segreteria sportiva del Forlì Fc è stato riferito che c’è stato un errore ("Il biglietto ospiti costa 10 euro, lo stesso prezzo praticato agli sportivi forlivesi, cui bisogna aggiungere 2 di diritti di prevendita. I 7 euro di gradinata per gli sportivi forlivesi sono invece riferiti al ridotto"), ma intanto la prevendita online è iniziata, così come quella ‘fisica’ a Forlì.

Al momento non ci sono disposizioni particolari da parte della Questura. I biglietti di qualsiasi settore potranno dunque essere acquistati anche domenica ai botteghini. Di sicuro, il Forlì ha indetto la giornata biancorossa. Non saranno validi gli abbonamenti. Anche il Ravenna, all’andata, aveva previsto la giornata giallorossa, "salvo poi revocarla – come spiegò il presidente Brunelli – nel rispetto dei tanti tifosi che, in estate, hanno dimostrato la propria fiducia, sottoscrivendo l’abbonamento e che, invece, stanno vivendo, soprattutto al Benelli, una stagione avara di soddisfazioni". Il Ravenna era infatti reduce da 2 ko consecutivi contro Mezzolara e Bagnolese, ed era in cerca della propria dimensione. La mossa si rivelò decisiva, perché la formazione di mister Gadda vinse il derby come nelle favole. Cioè al 92’, con un gol da antologia dell’ex Melandri, entrato da pochi minuti e al debutto dopo l’operazione di mercato conclusa appena 4 giorni prima.